Il presidente francese Macron attacca la Turchia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’atteggiamento della Turchia in Libia è “inaccettabile” poiché la Francia vede Ankara come un ostacolo per assicurare un cessate il fuoco nel paese dilaniato dal conflitto.

Macron ha parlato a una conferenza stampa serale con il presidente tunisino Kais Saied a Parigi.

Macron ha esortato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a porre fine alle azioni del suo paese in Libia.

“Ritengo oggi che la Turchia giochi in Libia un gioco pericoloso ed è in violazione di tutti i suoi impegni”, ha detto.

Macron ha dichiarato di aver discusso della questione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata lunedì.

La Casa Bianca ha affermato che i due leader concordano sull’urgente necessità di un cessate il fuoco in Libia e per la rapida ripresa dei negoziati da parte dei partiti libici. Trump e Macron hanno ribadito che l’escalation militare da tutte le parti deve fermarsi immediatamente per evitare che il conflitto libico diventi ancora più pericoloso e intrattabile.

Le tensioni tra Francia e Turchia sono aumentate in seguito a un incidente del 10 giugno tra navi da guerra turche e una nave da guerra francese nel Mediterraneo, che la Francia considera un atto ostile in base alle regole di ingaggio della NATO. La Turchia ha negato di aver molestato la fregata francese.

La Francia ha accusato Ankara di ripetute violazioni dell’embargo delle armi delle Nazioni Unite sulla Libia dilaniata dal conflitto.

La Libia è in subbuglio dal 2011 quando una rivolta sostenuta dalla NATO ha rovesciato il leader Moammar Gheddafi, che è stato successivamente ucciso.

Da allora il paese è stato diviso tra amministrazioni rivali nell’est e nell’ovest, ciascuna supportata da gruppi armati e diversi governi stranieri.

Durante il suo primo viaggio in Europa da quando è stato eletto nell’ottobre dello scorso anno, Saied è anche il primo capo di stato a visitare la Francia dopo il blocco del paese in mezzo alla pandemia. Le restrizioni ai virus applicate in Francia a metà marzo sono state quasi tutte revocate nelle ultime settimane.

La Tunisia ha forti legami politici ed economici con la Francia, la sua ex potenza coloniale.

L’incontro di lunedì a Parigi, seguito da una cena al palazzo presidenziale dell’Eliseo, arriva anche meno di due settimane dopo che il parlamento tunisino ha respinto una mozione che chiedeva alla Francia di scusarsi per i crimini concessi durante l’era coloniale e pagare le riparazioni.

Gli oppositori hanno sostenuto che una tale mossa comporterebbe un disastro economico, dato che la Francia è il principale partner commerciale della Tunisia e il primo investitore straniero. Ospita anche 1 milione di tunisini.

Ma i sostenitori della mozione hanno affermato che è necessario scusarsi per “girare pagina su questo periodo oscuro” nella storia dei due paesi e mettere le loro relazioni su un piano più equo.

Il dibattito è arrivato tra la rinnovata rabbia in alcuni paesi europei per i crimini del colonialismo, derivante dalle proteste negli Stati Uniti sull’ingiustizia razziale e la violenza della polizia dopo la morte di George Floyd.

La Francia occupò la Tunisia come protettorato per 75 anni, dal 1881 al 1956. I soldati francesi lasciarono il territorio tunisino solo nel 1963.

