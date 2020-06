A Bristol la statua di Edward Colston, mercante di schiavi, viene demolita

La statua di un mercante di schiavi a Bristol è stata demolita e gettata nel porto durante un secondo giorno di proteste contro il razzismo in tutto il Regno Unito.

Arriva dopo che manifestazioni di gran lunga pacifiche a Londra sabato si sono concluse in alcuni scontri con la polizia.

Il commissario della polizia metropolitana Cressida Dick ha esortato i manifestanti a trovare un altro modo per far sentire le loro opinioni.

Ma migliaia di manifestanti si sono radunati per un secondo giorno fuori dall’ambasciata americana a Londra prima di spostarsi verso Whitehall.

Altre proteste hanno avuto luogo a Manchester, Wolverhampton, Nottingham, Glasgow e Edimburgo.

A Bristol, i manifestanti hanno usato le corde per abbattere la statua in bronzo di Edward Colston, un importante commerciante di schiavi del 17° secolo, che è stato fonte di controversie in città per molti anni.

Colston era membro della Royal African Company, che trasportava circa 80.000 uomini, donne e bambini dall’Africa alle Americhe.

Alla sua morte nel 1721, lasciò in eredità la sua ricchezza in beneficenza e la sua eredità può ancora essere vista nelle strade, nei monumenti e negli edifici di Bristol.

Dopo che la statua è stata rovesciata, un manifestante ha posato con il ginocchio sul collo della figura – ricordando il video che mostra George Floyd, l’uomo di colore morto mentre veniva trattenuto da un agente di polizia del Minnesota.

La statua fu in seguito trascinata per le strade di Bristol e gettata nel porto. Il basamento vuoto è stato utilizzato come palcoscenico improvvisato per i manifestanti.

Il segretario di casa Priti Patel ha definito la demolizione della statua “assolutamente vergognosa”, aggiungendo che “parla degli atti di disordine pubblico che sono diventati una distrazione dalla causa per cui le persone protestano”.

“È giusto che la polizia segua e si assicuri che la giustizia venga adottata con quelle persone che sono responsabili di tali comportamenti disordinati e senza legge”, ha detto.

In una dichiarazione, la polizia di Avon e Somerset ha confermato che ci sarebbe stata un’indagine sul “reato penale”.

Lo storico Prof David Olusoga ha dichiarato che la statua doveva essere demolita molto prima.

Ha detto: “Le statue parlano del fatto che questo è stato un grande uomo che ha fatto grandi cose. Questo non è vero, Colston era un commerciante di schiavi e un assassino.”

In una dichiarazione il sindaco di Bristol Martin Rees disse che sapeva che la rimozione della statua avrebbe diviso l’opinione, ma era “importante ascoltare coloro che trovavano la statua per rappresentare un affronto all’umanità”.

Le riprese aeree di Londra hanno mostrato migliaia di manifestanti inondare le strade fuori dall’ambasciata americana a Vauxhall, a sud di Londra, prima di marciare verso Parliament Square e Downing Street.

Sembravano ignorare gli avvertimenti sia del commissario di polizia che del segretario alla salute Matt Hancock di non riunirsi e rischiare di diffondere il coronavirus.

Ma i volontari distribuivano maschere, guanti e gel per le mani gratuiti.

In Parliament Square la statua di Sir Winston Churchill è stata spruzzata di graffiti e su un’insegna Black Latter Matter.

Nel Warwickshire i manifestanti hanno causato la chiusura dell’M6 per circa un’ora dopo le manifestazioni nel centro di Coventry.

Lisa Nandy di Labour ha appoggiato le manifestazioni, dicendo che la gente “non può tacere di fronte al razzismo”.

Il segretario straniero ombra ha affermato che i giovani hanno “ragione di alzare la voce”, ma ha invitato i manifestanti a prendere precauzioni e distanza tra i timori che le riunioni di massa potrebbero provocare un altro picco nei casi di coronavirus.

Nandy ha dichiarato alla BBC Andrew Marr di essere “orgogliosa” dei giovani che chiedono il cambiamento a seguito delle proteste di massa contro il razzismo nel Regno Unito sabato.

“Penso che sia una delle cose più importanti nel vivere in una società libera è che le persone possono uscire e protestare”, ha detto.

Le autorità sperano che gli scontri, scoppiati vicino a Downing Street sabato sera tra polizia e manifestanti, non si ripeteranno.

Missili e fuochi d’artificio erano puntati contro la polizia e alcuni manifestanti lanciavano biciclette.

La polizia metropolitana ha riferito che 14 agenti sono rimasti feriti, tra cui un ufficiale a cavallo, con altri 13 feriti durante le manifestazioni all’inizio della settimana.

Dame Cressida ha dichiarato di essere stata “sconvolta” dalle scene di disordini di sabato sera, che hanno portato a 14 arresti.

In una dichiarazione di domenica, ha aggiunto: “Non c’è posto per la violenza nella nostra città. Gli ufficiali hanno mostrato estrema pazienza e professionalità durante una giornata lunga e difficile, e li ringrazio per questo.”

“Vorrei esortare i manifestanti a trovare, per favore, un altro modo per far sentire le opinioni, il che non comporta uscire per le strade di Londra, rischiando se stessi, le famiglie e gli ufficiali mentre continuiamo ad affrontare questo virus mortale.”

Patel ha condannato le azioni delle persone coinvolte e ha affermato che “non ci sono scuse per comportamenti violenti”.

“Queste proteste dovrebbero cessare, non dovrebbero andare avanti e le persone devono essere consapevoli e attenersi alle regole che sono state messe in atto”.

“Abbiamo linee guida che fondamentalmente affermano che è illegale riunirsi per più di sei persone. Non è nell’interesse della salute pubblica e certamente non aiuterà l’assistenza del SSN né proteggerà la vita”.