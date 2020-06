Bolsonaro minaccia l’uscita dall’OMS mentre in Brasile le vittime salgono a 35000

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha minacciato di ritirare il Paese dall’Organizzazione mondiale della sanità dopo che l’agenzia delle Nazioni Unite aveva avvertito i governi latinoamericani del rischio di revoca dei blocchi prima di rallentare la diffusione di Covid-19 in tutta la regione.

Un nuovo record brasiliano per i morti giornalieri di Covid-19 ha spinto il bilancio delle vittime della contea oltre quello italiano, ma Bolsonaro continua a discutere per aver rapidamente revocato gli ordini di isolamento dello stato, sostenendo che i costi economici superano i rischi per la salute pubblica.

Le nazioni più popolose dell’America Latina, il Brasile e il Messico, stanno registrando i più alti tassi di nuove infezioni, anche se la pandemia sta prendendo piede anche in paesi come Perù, Colombia, Cile e Bolivia.

Complessivamente, oltre 1,1 milioni di latinoamericani sono stati infettati. Mentre la maggior parte dei leader ha preso la pandemia più seriamente di Bolsonaro, alcuni politici che hanno sostenuto rigorosi blocchi a marzo e aprile stanno spingendo per aprire il backup delle economie mentre la fame e la povertà crescono.

In un editoriale in prima pagina del quotidiano Folha de S.Paulo, il quotidiano brasiliano ha sottolineato che erano passati solo cento giorni da quando Bolsonaro ha descritto il virus “uccidere un brasiliano al minuto” come “un pò di influenza”.

“Mentre leggevi questo, un altro brasiliano è morto a causa del coronavirus”, scrive il giornale.

l Ministero della Salute brasiliano ha riferito giovedì che i casi confermati nel paese sono passati oltre 600.000 e 1.437 decessi sono stati registrati entro 24 ore, il terzo record giornaliero consecutivo.

Il Brasile ha riportato altri 1.005 decessi ieri sera, mentre il Messico ha riportato 625 decessi aggiuntivi.

Con oltre 35.000 vittime, la pandemia ha ucciso più persone in Brasile che ovunque al di fuori degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Alla domanda sugli sforzi per allentare gli ordini di allontanamento sociale in Brasile nonostante l’aumento dei tassi di mortalità e delle diagnosi giornaliere, la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Margaret Harris ha affermato che un criterio chiave per la chiusura dei blocchi sta rallentando la trasmissione.

“L’epidemia, lo scoppio, in America Latina è profondamente preoccupante”, ha detto a una conferenza stampa a Ginevra. Tra i sei criteri chiave per facilitare la quarantena, ha detto, “uno di questi sta idealmente facendo diminuire la trasmissione”.

Nei commenti ai giornalisti di ieri, Bolsonaro ha affermato che il Brasile prenderà in considerazione la possibilità di lasciare l’OMS a meno che non cessi di essere “un’organizzazione politica partigiana”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un alleato ideologico di Bolsonaro, ha dichiarato il mese scorso che gli Stati Uniti porrebbero fine alle proprie relazioni con l’OMS, accusandolo di diventare un burattino della Cina, dove è emerso per la prima volta il coronavirus.

Il licenziamento di Bolsonaro del rischio di coronavirus per la salute pubblica e gli sforzi per sollevare le quarantene statali hanno suscitato critiche da tutto lo spettro politico in Brasile, dove alcuni lo accusano di usare la crisi per minare le istituzioni democratiche.

Ma molti di questi critici sono divisi sulla sicurezza e l’efficacia delle manifestazioni antigovernative nel mezzo di una pandemia, soprattutto dopo che una piccola protesta è stata accolta con uno spettacolo travolgente delle forze di polizia lo scorso fine settimana.