L’UE invita Trump a non ‘rompere’ con l’OMS

L’Unione europea ha invitato Washington a riconsiderare la sua decisione di rompere con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), chiedendo solidarietà di fronte al coronavirus che continua la sua macabra marcia anche se il deconfinemento continua, soprattutto in Europa.

“La cooperazione globale e la solidarietà attraverso sforzi multilaterali sono gli unici mezzi efficaci e praticabili per vincere questa battaglia di fronte al mondo”, ha dichiarato il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo della diplomazia europea, Josep Borrell.

Venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva già sospeso il contributo finanziario del suo paese all’OMS, ha messo in atto la sua minaccia di rottura con l’agenzia delle Nazioni Unite, che ha accusato dall’inizio della pandemia di convenienza con la Cina, dove il coronavirus è apparso a dicembre prima di diffondersi in tutto il pianeta. Gli Stati Uniti, tradizionalmente i principali donatori dell’OMS, “reindirizzeranno questi fondi ad altri bisogni urgenti e globali di salute pubblica che li meritano”, ha affermato.

Con il miglioramento della situazione sanitaria in Europa, i governi continuano a sollevare restrizioni sulle loro popolazioni.

L’Italia ha riaperto al pubblico la Torre pendente di Pisa e sabato la capitale ucraina Kiev ha riavviato i suoi centri commerciali e hotel.

In Francia, la popolazione è stata in grado di riconnettersi con i suoi parchi e giardini dopo oltre due mesi di chiusura.

“Riaprire i parchi è davvero il simbolo della riscoperta della libertà”, ha assaporato Cécile Roperh, 54 anni, portando a spasso il suo cane nel parco parigino di Buttes-Chaumont.

Il tempo di riapertura ha colpito anche il grande magazzino parigino Galeries Lafayette prima del quale si era formata una fila di diverse decine di persone al mattino. A Vienna, il pubblico era lì venerdì sera quando uno dei suoi cinema più antichi, l’ammiraglio Kino, è stato riaperto, uno dei primi in Austria a riprendere le proiezioni, limitato a 100 spettatori.

Il governo austriaco ha anche dato il via libera all’organizzazione di un Grand Prix di Formula 1 a Spielberg il 5 e 12 luglio.

Il governo britannico lo ha autorizzato a tornare alle competizioni sportive dal 1° giugno in poi, mentre in Spagna le squadre del campionato di calcio sono state autorizzate a riprendere l’allenamento collettivo “totale” da lunedì, l’ultima tappa prima di tornare in competizione l’11 giugno.

Madrid potrebbe anche autorizzare il ritorno di turisti tedeschi, francesi o scandinavi dalla seconda metà di giugno nell’ambito di un progetto “pilota” negli arcipelaghi delle Baleari e delle Canarie, secondo il Ministero del Turismo. La scorsa settimana, il governo ha annunciato che la Spagna avrebbe riaperto i suoi confini ai turisti stranieri “da luglio”.

D’altra parte, vi è preoccupazione nella Macedonia del Nord, dove il presidente Stevo Pendarovski ha prolungato lo stato di emergenza sabato per due settimane dopo un aumento del numero di decessi e nuovi casi in tre giorni.

In Asia, l’India ha annunciato sabato un rilassamento di contenimento: dall’8 giugno, edifici religiosi, hotel, ristoranti e centri commerciali potrebbero riaprire, nonostante un nuovo record giornaliero di contaminazione in questo paese che ha 175.000 (bene 175.000) casi di cui 5.000 morti.

La situazione sta peggiorando anche in Brasile, che con 27.878 morti è diventato il quinto paese più in lutto del mondo, dietro gli Stati Uniti (102.836), il Regno Unito (38.161), l’Italia (33.229), la Francia (28.714) e prima della Spagna (27.121)

Gli scienziati ritengono, tuttavia, che le cifre reali brasiliane siano probabilmente molto peggiori.

La pandemia ha ucciso almeno 364.362 persone in tutto il mondo sin dalla sua nascita, secondo l’ultima valutazione elaborata da fonti ufficiali. Quasi sei milioni di casi sono stati diagnosticati in 196 paesi e territori.

Di fronte al rischio di contaminazione, la cancelliera tedesca Angela Merkel si rifiuta di andare di persona a un vertice del G7 negli Stati Uniti a giugno, come proposto da Donald Trump.

“Ad oggi, vista la situazione generale della pandemia, non può accettare la partecipazione di persona, un viaggio a Washington”, ha detto un portavoce. Il presidente americano ha voluto trasformare questo incontro un simbolo di normalizzazione, mentre la pandemia continua a precipitare l’economia mondiale in crisi.

Negli Stati Uniti, lo stato della California, la quinta economia più grande del mondo, davanti a Regno Unito e Francia, la disoccupazione, quasi inesistente prima della pandemia, ha colpito il 24% dei 40 milioni di abitanti.

Il prodotto interno lordo (PIL) italiano è sceso del 5,3% nel primo trimestre rispetto al precedente, così come quello della Francia, che sta entrando in una recessione.

L’economia canadese si è contratta dell’8,2% su base annua nel primo trimestre, il calo più marcato dall’inizio del 2009.

In India, il PIL ha registrato la crescita più bassa nel primo trimestre in 20 anni, mentre quello del Brasile ha subito una contrazione dell’1,5% rispetto al trimestre precedente.

In Spagna, la crisi ha aggravato la povertà e fatto esplodere la domanda di aiuti alimentari, spingendo il governo ad approvare la creazione di un reddito minimo da vivere.

Sul fronte medico, un farmaco, anakinra, inizialmente destinato alle malattie reumatiche, fornisce risultati “incoraggianti” per le forme gravi di Covid-19, riducendo il rischio di morte e la necessità di mettere un ventilatore in terapia intensiva, secondo uno studio francese.

La clorochina continua a alimentare polemiche: decine di scienziati hanno pubblicato una lettera aperta che esprime le loro “preoccupazioni” sui metodi del vasto studio pubblicato su Lancet il 22 maggio, che ha portato alla sospensione di studi clinici sul idrossiclorochina.

Lo studio Lancet ha concluso che il trattamento non sembra essere benefico per i pazienti Covid-19 e potrebbe persino essere dannoso.