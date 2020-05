Il colosso delle gomme Goodyear condannato per ingiusto licenziamento

Sei anni dopo la chiusura della sua fabbrica di pneumatici ad Amiens, in Francia, che ha portato al licenziamento di 1.143 persone, la Goodyear è stata condannata per licenziamento ingiusto, una sentenza che restituisce la “dignità” ai dipendenti provati da anni di procedure. L’importo totale che il gruppo americano dovrà pagare per danni a 832 dipendenti che sono parte nel procedimento non è stato ancora comunicato all’avvocato dei dipendenti, Fiodor Rilov. Ma la decisione del tribunale industriale di Amiens è provvisoriamente vincolante.

Alla cosiddetta udienza del tiebreaker del 28 gennaio, alla quale hanno partecipato circa 550 persone, Rilov ha insistito sugli utili operativi mondiali, all’epoca, del gruppo Goodyear, pari a 1,7 miliardi dollari.

Considerava questa faccenda come “emblematica del rifiuto dei lavoratori di lasciarsi schiacciare durante lo smantellamento del loro strumento di lavoro mentre il loro datore di lavoro realizza profitti colossali”.

Specializzato nella produzione di pneumatici agricoli, il sito di Goodyear ad Amiens era stato chiuso a gennaio 2014, dopo uno stallo di oltre sei anni tra il personale e la direzione.

La fabbrica era “in deficit”, “in ritardo” e il gruppo ha poi sofferto di un “debito elevato” di 5,2 miliardi di dollari, in questa stessa udienza ha discusso dell’avvocato del management, Joël Grangé, per giustificare la decisione di chiusura. Pur garantendo che il management avesse “provato tutto” per “evitare questo dramma”.

Il tribunale, che stava pronunciando un pareggio, ha dato un’altra lettura di questa catastrofe sociale, considerando che i licenziamenti non avevano “valide ragioni economiche”.

“È una grande vittoria, soprattutto nell’attuale periodo di valanghe di piani sociali. È emblematico dell’utilità della lotta di non essere confrontati dalle multinazionali con miliardi di euro di riserva. C’è un giudizio estremamente significativo: non si può scartare per fare più profitti, non è legale”, tuonò Rilov davanti al tribunale di Amiens, dove si erano trovati alcuni ex impiegati. Tra questi, Evelyne Becker, ex delegata della CGT: questa “vittoria non darà lavoro a coloro che sono rimasti ai margini della strada e non ripristinerà tragedie sociali e umane. Penso in particolare alle famiglie in lutto a causa di di questo disastro industriale”, ha detto. Ma “ci restituisce la nostra dignità di fronte a una multinazionale che ci ha disprezzati e umiliati. Soprattutto, ci permetterà di passare a qualcos’altro”.

Un’allusione al lungo braccio di ferro sociale e giudiziario che si è opposto alle due parti dall’annuncio, nel 2007, della riorganizzazione dei due siti di Amiens-nord e Amiens-sud in vista di un complesso industriale unico.

Questo clima di intensa tensione aveva portato in particolare a un episodio spettacolare in cui il direttore delle risorse umane e quello della produzione erano stati trattenuti per circa trenta ore nella fabbrica occupata. Sette dipendenti sono stati definitivamente condannati al carcere sospeso nel 2018.

“Finalmente! Dopo 13 anni di combattimenti, la giustizia lo riconosce: la chiusura di Goodyear non era giustificata. Bravi ai lottatori! Bravo a Mickaël, Evelyne, Franck e ai loro 832 colleghi! Fermare questo mondo, fermarsi in Europa” di dumping!”, ha reagito su Twitter il vice LFI della Somme, François Ruffin.

A pochi passi dai dipendenti, un portavoce della compagnia ha dichiarato che Goodyear “ovviamente ha preso atto” di questa decisione, ricordando che “la chiusura del sito era necessaria per salvaguardare la competitività dell’azienda” e che un “sistema di supporto molto importante” era stato messo in atto per ex dipendenti. “Goodyear studierà il giudizio prima di decidere su un possibile appello”, ha concluso.