Otto paesi dell’UE sostengono il gas naturale nella transizione energetica

Otto paesi dell’UE hanno sostenuto l’uso del gas naturale e il sostegno agli investimenti nel gas naturale come parte della transizione energetica per portare l’Europa alla neutralità del carbonio entro il 2050.

Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lituania, Romania e Slovacchia hanno inviato a tal fine un testo di due pagine alla Commissione europea e al Consiglio.

La Banca europea per gli investimenti ha deciso di interrompere il finanziamento di nuovi progetti di combustibili fossili, compreso il gas, dal 2022 in poi.

La stessa UE non ha preso una decisione nel suo regolamento sugli investimenti verdi. Nelle discussioni volte a stabilire una classificazione degli investimenti in base al loro contributo all’allontanamento dei combustibili fossili, il luogo del gas non è stato ancora risolto, sebbene non sia stato esplicitamente escluso dal regolamento.

Gli otto paesi in questione considerano il gas naturale come “un’importante fonte di sostegno e di equilibrio”, consentendo il tempo di sviluppare energie rinnovabili e adattare la rete elettrica.

“È essenziale mantenere il sostegno dell’UE e l’assistenza finanziaria per lo sviluppo delle infrastrutture del gas attraverso un quadro favorevole, fondi strutturali e prestiti per gli investimenti”, hanno sostenuto, in quanto, a loro avviso, sussiste il rischio che il costo della transizione e i prezzi dell’energia per i consumatori sarebbero saliti alle stelle.