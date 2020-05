FCA chiede un finanziamento da 6,3 miliardi di euro a Intesa SanPaolo

Fiat Chrysler è in fase di fusione con la casa automobilistica francese PSA Peugeot.

Fiat Chrysler Automobiles ha confermato la richiesta di un prestito italiano appoggiato dallo stato per aiutare il settore automobilistico a rilanciare dalla chiusura del coronavirus, una mossa che ha innescato il dibattito in Italia sull’opportunità di mettere tali fondi a disposizione delle aziende con sede legale all’estero.

FCA ha dichiarato sabato scorso che stava cercando finanziamenti per 6,3 miliardi di euro attraverso Intesa SanPaolo, ovvero un quarto delle sue entrate industriali in Italia.

Il denaro verrebbe “dedicato esclusivamente al finanziamento delle attività di FCA in Italia e destinato a fornire ulteriore supporto a circa 10.000 piccole e medie imprese nella catena di approvvigionamento automobilistica”, afferma la nota. Ha osservato che il settore automobilistico genera il 6,2% del prodotto interno lordo dell’Italia e rappresenta il 7% di tutti i posti di lavoro manifatturieri.

Alcuni politici della coalizione di governo hanno messo in dubbio il prestito alla casa automobilistica, che ha spostato la sede legale nei Paesi Bassi e la sede fiscale in Gran Bretagna nel 2014 dopo aver completato la fusione tra la Fiat italiana e la casa automobilistica statunitense Chrysler.

Ma il premier Giuseppe Conte ha detto ai giornalisti sabato sera che la domanda migliore è perché le grandi aziende trovano più attraente spostare la propria sede legale o fiscale all’estero.

Conte ha affermato che la questione verrà affrontata in un prossimo decreto volto a semplificare la burocrazia.

“Non abbiamo bisogno di porre il problema chi va e perché in Gran Bretagna, Paesi Bassi o altri paesi. Dobbiamo semplicemente rendere il nostro paese più attraente. Dobbiamo chiederci perché vanno all’estero ”, ha affermato, sottolineando che FCA è un importante datore di lavoro italiano.

L’arresto della produzione e degli showroom di Fiat Chrysler in Italia a causa del coronavirus ha avuto un “drammatico impatto a breve e medio termine sull’intero ecosistema automobilistico”, ha dichiarato Fiat Chrysler.

Fiat Chrysler ha iniziato a riaprire gli impianti italiani alla fine di aprile. La casa automobilistica impiega 55.000 persone nei suoi 16 stabilimenti italiani e 26 siti di ricerca e sviluppo, rendendolo il più grande gruppo industriale italiano. È anche il maggiore acquirente di ricambi auto nel paese, con un fatturato del 40% di circa 50 miliardi di euro generato da 5.500 fornitori.

Fiat Chrysler è in fase di fusione con la casa automobilistica francese PSA Peugeot. Entrambe le case automobilistiche hanno eliminato i pagamenti dei dividendi promessi ai loro azionisti come parte dell’accordo di fusione a causa della crisi COVID-19, ma dicono che l’accordo rimarrà sulla buona strada per chiudere entro la fine del primo trimestre del 2021.