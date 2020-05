Chris Cappell College di Anzio primo Liceo per l’insegnamento di qualità nell’UE

La classe III Cs del Chris Cappell College di Anzio si è aggiudicata il primo premio assoluto del Concorso Europeo “Jan Amos Comenius Prize” per l’insegnamento di alta qualità dell’UE.

Il Chris Cappell College, guidato dalla Dirigente Scolastica Daniela Pittiglio, comprende un Liceo Classico, un Liceo Musicale e un Liceo delle Scienze Umane. Il prestigioso riconoscimento è andato alla classe III C del Liceo delle Scienze Umane, coordinata dalla prof.ssa Concetta Visconti in collaborazione con la prof.ssa Elisa Maola.

Il concorso, che si è svolto tra gli istituti secondari di tutta l’Unione Europea, ha premiato “l’approccio creativo, visionario e innovativo di insegnamento stimolante” di scuole e insegnanti che hanno dato un eccezionale contributo all’apprendimento dell’UE da parte delle giovani generazioni.

Jan Amos Comenius, filosofo, pedagogo e teologo cecoslovacco, è considerato il padre dell’educazione moderna. Lo sforzo d’eccellenza degli studenti e dei docenti del Chris Cappell College assume oggi un valore altamente simbolico, soprattutto negli attuali tempi difficili e complicati della didattica a distanza.

Mariya Gabriel, Commissaria Europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha proclamato i vincitori del concorso in una cerimonia in streaming che si è svolta l’8 maggio.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento e una celebrazione per le scuole d’Europa e ringrazio tutti per la dedizione, la passione e la creatività che mettete nel vostro lavoro”, ha detto la Commissaria Gabriel. “Siate orgogliosi di questo risultato, perché nel vostro piccolo state facendo la differenza all’interno delle vostre comunità, portando l’Europa più vicina al vostro contesto locale. A voi insegnanti il merito di un insegnamento di alta qualità. E a voi studenti auguro ogni successo nella vita. Grazie!”

Qui il video prodotto dagli studenti del Chris Cappell College.