Storica caduta del prezzo del petrolio, – 37,63 dollari a barile

Il valore di un barile di petrolio WTI di New York per la consegna di maggio è sceso sotto lo zero lunedì alla fine di una sessione infernale, con gli investitori che cercano disperatamente di sbarazzarsi di alcuni barili in un mercato saturo. Un fenomeno che è arrivato a combinarsi con il forte calo della domanda dovuto alla paralisi economica causata dalla pandemia. È “senza precedenti” e “completamente irreale”, afferma Louise Dickson, specialista del mercato petrolifero di Rystad Energy.

Il contratto WTI per la consegna a maggio che scade il martedì alla chiusura, coloro che lo detengono devono effettivamente trovare acquirenti fisici il prima possibile. Ma poiché le scorte sono già aumentate enormemente negli Stati Uniti nelle ultime settimane, sono state costrette non solo a vendere i loro prezzi per convincerli ad afferrare i loro barili, ma a pagarli per farlo. “E hanno pagato caro”, ha detto la signora Dickson.

Il barile da 159 litri di greggio quotato a New York, che era ancora scambiato a 60 dollari all’inizio dell’anno e a 18,27 dollari venerdì sera, è finalmente finito a -37,63 dollari dopo un tuffo epico, mai visto sul mercato petrolifero.

Il barile di WTI non era mai sceso sotto i 10 dollari dalla creazione di questo contratto nel 1983. La situazione dovrebbe tuttavia migliorare nei prossimi giorni, affermano diversi analisti. “È un pò fuorviante concentrarsi sul contratto di maggio”, ha dichiarato Matt Smith, un esperto del mercato petrolifero di ClipperData. “Ci sono molti altri scambi per la consegna a giugno”.

E quest’ultimo ha resistito un pò meglio: è sceso del “solo” 18% lunedì per finire a 20,43 dollari, il che riflette la speranza del mercato che la discesa all’inferno si fermasse nelle settimane a venire.

Anche il barile di Brent del Mare del Nord, il punto di riferimento europeo elencato a Londra, è stato molto meno colpito poiché ha prodotto solo il 9%, per finire a 25,57 dollari.

Resta il fatto che il mercato del petrolio sta crollando da diverse settimane, mentre le restrizioni ai viaggi in molti paesi e la paralisi di molte economie a causa della crisi del coronavirus hanno sciolto la domanda. E gli investitori si aspettano ancora il peggio poiché una profonda recessione si profila nel mondo.

Dal lato dell’offerta, il mercato è stato inondato di petrolio a basso costo dopo che l’Arabia Saudita, un membro di spicco dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), ha lanciato una guerra dei prezzi con la Russia per ottenere quote massime.

I due paesi hanno posto fine alla disputa all’inizio del mese concordando, con altri paesi, di ridurre la loro produzione di quasi 10 milioni di barili al giorno per stimolare i mercati toccati dal virus. Donald Trump – che ha avuto un ruolo nei negoziati – ha persino menzionato un calo di 20 milioni di barili al giorno. Ma i prezzi hanno continuato a precipitare quando è diventato chiaro che le riduzioni promesse non sarebbero state sufficienti a compensare il crollo della domanda.

In questo contesto di un mercato “estremamente squilibrato”, tra la domanda in calo e un’offerta sovrabbondante, “le persone si affrettano a scaricare” i loro acquisti di petrolio, ha osservato Craig Erlam di Oanda.

“Gli Stati Uniti, in quanto mercato senza sbocco sul mare, presentano i maggiori problemi di stoccaggio”, ha affermato Jasper Lawler, analista di London Capital Group. “La domanda è molto al di sotto dell’offerta che le riserve avrebbero già potuto raggiungere il 70-80% delle loro capacità”, ha aggiunto.

Gli inventari del greggio negli Stati Uniti sono aumentati costantemente da metà gennaio e si sono gonfiati di 75 milioni di barili in totale oltre i 500 milioni di barili, secondo gli Stati Uniti, aggiungendo ai guai di un mercato che era già traboccante di oro nero prima della pandemia di Covid-19.

“I broker hanno ingoiato barili economici e riempito gli spazi di stoccaggio”, afferma Louise Dickson. A Cushing, in particolare in Oklahoma, dove sono conservati i barili che servono come riferimento per il WTI, le riserve sono aumentate del 48% dalla fine di febbraio per raggiungere 55 milioni di barili e “rimane solo spazio per circa 21 milioni di barili”, ha dichiarato.

Tuttavia, con la caduta dei prezzi, i produttori americani stanno sicuramente pompando meno, ma le loro estrazioni ammontavano ancora a oltre 12 milioni di barili al giorno nel paese all’inizio di aprile.

Lunedì sera, Donald Trump ha annunciato l’acquisto di 75 milioni di barili da aggiungere alla riserva strategica americana, destinata a far fronte alle emergenze. “Stiamo riempiendo la nostra riserva strategica di petrolio e prevediamo di aggiungere fino a 75 milioni di barili nelle riserve stesse, che li riempirebbero”, ha detto il presidente nel suo briefing quotidiano.

Al 17 aprile, conteneva 635 milioni di barili e il limite autorizzato è attualmente di 713,5 milioni di barili.