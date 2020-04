Il coronavirus, un affare per alcuni leader europei

Alcuni leader europei sono stati accusati di approfittare di una crisi di salute pubblica per reprimere il dissenso e rafforzare il loro potere.

Mentre la Turchia arresta centinaia di posti per i social media e i russi sono minacciati di essere arrestati per qualsiasi cosa considerata una falsa notizia, si teme che la democrazia venga messa a repentaglio in Polonia e che sia stata spazzata via in Ungheria. Si ha l’impressione che il coronavirus viene utilizzato come copertura per una presa di potere.

Ungheria

Il potente primo ministro ungherese Viktor Orban è accusato in patria e all’estero di usare la crisi del coronavirus per prendere ancora più potere, invedi di unire invece di unire il paese. Il suo governo Fidesz ha dichiarato lo stato di pericolo l’11 marzo, guadagnando tempo prezioso per prepararsi alla pandemia. Ma poi ha usato la sua maggioranza in parlamento per estenderlo indefinitamente, quindi il governo ha ora il potere di governare con decreto per tutto il tempo necessario e può decidere da solo quando il pericolo sarà finito.

E’ palese che stiamo parlando della fine della democrazia ungherese, ma il ministro della giustizia insiste che la “legge sull’autorizzazione” scadrà alla fine dell’emergenza ed è stata necessaria e proporzionata.

È la fine della democrazia? La pandemia potrebbe essere facilmente utilizzata per mantenere i poteri straordinari del governo. Poiché è il potere esclusivo del governo di decidere quando porre fine allo stato di pericolo, il parlamento si è effettivamente “suicidato” rinunciando al suo diritto di controllo sul governo.

In teoria ci sono ancora tre controlli sul potere di Viktor Orban: ‘Il Parlamento rimane in seduta a meno che la pandemia non lo fermi – La Corte costituzionale funziona ancora -Le elezioni politiche si svolgono nel 2022.

Ma il partito Fidesz di Orban ha una maggioranza decisiva in parlamento e tutte le elezioni suppletive e i referendum sono rinviati fino alla fine dell’emergenza. La Corte costituzionale è già piena a favore di Orban, ma l’unica spina che rimane nella parte del primo ministro è la magistratura in gran parte indipendente.

Il partito al potere deve mantenere la sua maggioranza dei due terzi in parlamento per nominare un nuovo presidente della Corte suprema alla fine del 2020. Quindi il potere di Orban sarebbe quasi inattaccabile.

Turchia

Il leader combattivo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, non ha bisogno di usare l’epidemia di coronavirus per usurpare il potere perché ne ha già tanto. Esiste un sistema così centralizzato che non è necessario disporre di un ulteriore potere.

Tuttavia che c’è stato un tentativo opportunistico di “tastare il polso” con proposte per aumentare il controllo sulle società di social media. Sono stati “sepolti” in un disegno di legge che trattava principalmente di misure economiche per attutire l’impatto del virus.

L’obiettivo era “rafforzare le piattaforme dei social media per sottomettersi al controllo e alla censura del governo”. Il progetto di modifica è stato improvvisamente abbandonato, ma la signora Sinclair-Webb si aspetta che tornino in futuro.

Il governo turco è determinato a controllare la narrativa durante la crisi. Centinaia di persone sono state arrestate per “post provocatori” sui social media sul Covid-19. Pochi dottori hanno osato parlare. Nascondere i fatti e creare un monopolio delle informazioni sfortunatamente è diventato il modo in cui questo paese viene governato. Medici, infermieri e operatori sanitari si sono abituati negli ultimi 20 anni.

La preoccupazione è che l’epidemia sia un’opportunità per il presidente Erdogan. La società e l’opposizione sono più deboli a causa della pandemia. Ognuno ha la stessa agenda: il virus. La priorità è sopravvivere. C’è una seria preoccupazione che questo governo possa abusare della situazione.

Russia

A gennaio, il Cremlino pensava che avesse funzionato tutto. Riscriverebbe la Costituzione russa, principalmente per consentire a Vladimir Putin di assumere altri due termini in carica. In seguito, il 22 aprile si terrà un trionfale “voto nazionale” per i russi a sostegno dei cambiamenti. I critici del presidente lo hanno definito un “colpo di stato costituzionale”, ma sembra un accordo fatto.

Il Covid-19 tuttavia, ha lasciato tutto in sospeso. Il presidente Putin ha dovuto rimandare la votazione: dopo tutto, come si può chiamare la gente a uscire e votare nel bel mezzo di una pandemia? Il problema del Cremlino ora è che, se e quando avrà luogo la votazione, l’approvazione di una nuova Costituzione potrebbe essere l’ultima cosa nella mente russa.

Il blocco del coronavirus è destinato a decimare l’economia, con previsioni di una recessione di due anni e milioni di perdite di posti di lavoro. I russi tendono a incolpare i funzionari e i burocrati locali, non l’autorità centrale, per i loro problemi quotidiani. Ma la storia dimostra che quando le persone qui sperimentano un forte dolore economico personale, trasformano la loro ira sul leader del loro paese. Tale dolore ora sembra inevitabile.

Ciò potrebbe spiegare perché il leader del Cremlino ha recentemente delegato il potere ai governatori regionali di combattere il coronavirus: ora condividono la responsabilità. I sostenitori del presidente Putin, compresi i media statali, sosterranno che in una crisi nazionale la Russia richiede una leadership forte e stabile più che mai – in altre parole: che l’era di Putin debba essere estesa. Per quanto riguarda i critici del Cremlino, hanno già accusato le autorità di usare la pandemia per rafforzare il controllo.

Una nuova legge inoltrata in parlamento impone punizioni severe alle persone condannate per aver diffuso quelle che sono ritenute false informazioni sul coronavirus: multe equivalenti a 25.000 dollari oppure fino a cinque anni di carcere. Esistono preoccupazioni circa l’introduzione di sistemi di sorveglianza per imporre la quarantena. Il blocco implica anche che le proteste dell’opposizione non possono aver luogo: raduni di massa sono attualmente vietati per prevenire la diffusione del virus.

Polonia

Il partito al governo della Polonia è stato accusato di aver incautamente messo in pericolo la vita promuovendo le elezioni presidenziali di maggio durante la pandemia. Il presidente Andrzej Duda, alleato del governo, ha visto aumentare il numero dei sondaggi durante la pandemia ed è chiaramente il favorito per la vittoria.

Il partito per la Legge e la Giustizia sostiene che è costituzionalmente obbligato a tenere le elezioni e un voto solo postale è la soluzione più sicura sotto blocco.

Questa è la sua opzione preferita, ma sostiene anche una proposta di modifica della costituzione per consentire al presidente Duda di servire altri due anni, purché non possa chiedere la rielezione.

L’opposizione afferma che un voto postale rischia elettori, impiegati delle poste e personale elettorale. Anche la commissione elettorale dell’UE e della Polonia ha sollevato preoccupazioni riguardo allo svolgimento del voto.

Esiste un modo legale per aspettare, insiste l’opposizione, dichiarando uno stato di disastro naturale che vieta le elezioni mentre sono in vigore misure straordinarie e per 90 giorni dopo. Il governo afferma che la dichiarazione di misure straordinarie lo renderebbe responsabile per paralizzante richieste di risarcimento.

Se le elezioni andranno avanti a maggio, non sarebbero giuste, affermano i gruppi per i diritti umani, perché i candidati hanno sospeso la campagna mentre l’operatore storico gode ancora di una copertura mediatica diffusa che aiuta il governo e gli operatori sanitari in visita.

Se le elezioni venissero rinviate, la Polonia potrebbe trovarsi nel bel mezzo di una recessione e le possibilità di rielezione di Duda potrebbero essere sostanzialmente ridotte. Se venisse eletto un candidato dell’opposizione, il potere di veto del nuovo presidente potrebbe interrompere in modo significativo la capacità del governo di portare avanti il ​​suo programma per i prossimi tre anni e mezzo.

Questo è un esempio da manuale su come ottenere il massimo beneficio dalla crisi e rimanere al potere.