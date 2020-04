Ecuador: la velocità nell’elaborazione dei test è stata più lenta rispetto al prelievo di nuovi campioni

Negli ultimi 35 giorni, la velocità di elaborazione dei campioni di coronavirus nel paese non ha tenuto il passo con quella registrata rispetto al prelievo di nuovi campioni.

Solo in quattro giorni nel periodo tra il 15 marzo e il 18 aprile è stato possibile elaborare un numero significativo di test per COVID-19 in Ecuador, con il quale il numero di campioni ritardati è stato significativamente ridotto rispetto a quelli registrati il ​​giorno prima.

Ciò si è riflesso per la prima volta nei rapporti del Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (COE) e del Ministero della sanità del 16 marzo, quando il numero di campioni in sospeso il giorno precedente (182), a cui sono stati aggiunti altri 62 prelevati il giorno 15 (che ha dato un nuovo totale di 244 da elaborare), è stato possibile fornire risultati di 165 di questi (21 positivi e 144 negativi), lasciando solo 79, una cifra inferiore rispetto ai 182 del giorno precedente. Cioè, il 67,62% potrebbe essere avanzato rispetto a tutti i test in attesa di risultati (in sospeso e nuovi).

Qualcosa di simile è successo nel rapporto del 22 marzo . Il numero di campioni lasciati indietro dal giorno precedente era 870, che in aggiunta ai nuovi test effettuati (309) ha portato all’elaborazione di 1179, dai quali sono stati ottenuti i dati da 257 nuovi confermati e altri 223 scartati, lasciando solo 699 in sospeso, meno di 870 il giorno precedente. Ciò significava che il 40,71% di tutti i test ritardati e nuovi erano stati elaborati.

Il 2 aprile, il COE nazionale ha presentato un nuovo rapporto. Il giorno precedente era stato chiuso con 3428 test in sospeso, che si aggiungevano ai 585 nuovi per ottenere la cifra di 4013 per ottenere risultati, di cui 711 potevano essere elaborati (405 confermati e 306 scartati), lasciando 3302 indietro, una cifra inferiore a quella del rapporto del 1° aprile (3428).

E il 10 aprile è successo qualcosa di molto simile agli altri tre giorni citati. Il 9 è stato consegnato un rapporto con 9463 test in sospeso, a cui sono stati aggiunti 2466 nuovi, ottenendo un nuovo totale di 11.929 campioni. È stato possibile registrare i risultati di 4018 test (2196 positivi e 1822 negativi), abbassando i ritardi a 7911 , meno del 9463 del giorno precedente e riuscendo a inserire i dati del 33,68% di tutti i campioni, tra pendenti e nuovi.

Pertanto, negli altri 31 giorni è stato registrato un aumento del numero di campioni in sospeso o in ritardo rispetto al giorno precedente, sia perché non sono stati elaborati sia perché la registrazione dei risultati nel Sistema integrato di sorveglianza epidemiologica del Ministero (SIVE) è stata ritardata. Salute, che funge da base per il COE per preparare i suoi rapporti quotidiani.

A partire dal rapporto di questo sabato, 30.922 campioni erano stati registrati in tutto il paese, di cui 17.513 avevano già ottenuto risultati e 13.409 erano ancora in sospeso .

Se la media giornaliera di prelievo di nuovi campioni nell’ultima settimana è stata di 1181 e se sono in sospeso 13 409, ciò significa che per ottenere i risultati di tutti in una settimana, devono essere elaborati o inseriti tra 3050 e 3150 test per sette giorni consecutivi.

Se si desidera ottenere tutti questi risultati in soli tre giorni, sarà necessario elaborare tra 5600 e 5700 campioni per tre giorni consecutivi.