Coronavirus: aggiornamento sulla pandemia nel mondo

Nuove valutazioni, nuove misure, punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia di Covid-19 in tutto il mondo. Più di due milioni di casi del coronavirus sono stati dichiarati ufficialmente in tutto il mondo, tra cui oltre 131.000 morti, secondo un conteggio effettuato mercoledì alle 19:00 da fonti ufficiali.

Gli Stati Uniti pagano il prezzo più pesante, con oltre 27.000 morti per oltre 614.000 casi. Poi arrivano l’Italia (con 21.645 morti), la Spagna (18.579), la Francia (17.167) e il Regno Unito (12.868).

Diversi paesi e organizzazioni si sono rammaricati della decisione del presidente Donald Trump di sospendere il contributo americano all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che accusa di aver commesso molti “errori” sul coronavirus e di esserlo vicino alla Cina.

“L’OMS lavorerà con i suoi partner per colmare qualsiasi lacuna finanziaria” e “garantire che il nostro lavoro continui senza interruzioni”, secondo il suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Per aiutare i paesi più poveri ad affrontare la pandemia, i paesi del G20 hanno deciso di sospendere il rimborso del debito per un anno.

Le scuole sono state riaperte in metà dei comuni danesi mercoledì dopo un mese di chiusura. La Danimarca è il primo paese europeo a riaprire scuole materne, asili nido e scuole elementari. Tutti gli stabilimenti dovrebbero essere aperti entro il 20 aprile.

La Germania riaprirà alcuni negozi e, dal 4 maggio, le sue scuole elementari e scuole superiori. Il governo raccomanda vivamente di indossare mascherine nei negozi e nei trasporti pubblici. Le grandi riunioni rimarranno proibite almeno fino al 31 agosto.

La Finlandia ha annunciato mercoledì l’immediata revoca dei blocchi stradali intorno a Helsinki e alla sua regione, mantenendo le restrizioni in vigore nel paese.

In Lituania, da giovedì, alcuni negozi potrebbero riaprire, a condizione che il contatto diretto con il cliente non superi i 20 minuti.

In India, parte della popolazione sarà in grado di tornare al lavoro la prossima settimana.

In Austria, gli atleti professionisti potranno tornare ad allenarsi entro la fine di aprile.

Le misure di contenimento sono estese in Belgio fino al 3 maggio incluso. Nessun “evento di massa” può essere organizzato prima della fine di agosto.

Quasi 3,9 milioni persone sono parzialmente disoccupate in Spagna e 8,7 milioni in Francia.

Il governo francese ha presentato mercoledì un piano di emergenza di 110 miliardi di euro, per “rafforzare in modo molto significativo” i dispositivi di “sostegno all’emergenza economica”. Ha anche annunciato bonus per gli assistenti e aiuti per le famiglie più svantaggiate.

Le persone infette da Covid-19 potrebbero trasmettere il virus diversi giorni prima che compaiano i primi sintomi, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

Il Lussemburgo renderà obbligatorio indossare una maschera, una sciarpa o una sciarpa a partire da lunedì.

In Gabon, la maschera è obbligatoria da mercoledì mattina, come nella Guinea equatoriale, che chiede anche ai suoi cittadini di indossare i guanti all’esterno.

Il Tour de France è stato spostato, con partenza il 29 agosto da Nizza (Francia sud-orientale) e l’arrivo il 20 settembre a Parigi. A loro volta, le date del Giro in Spagna verranno cambiate, a date ancora sconosciute.

Il gruppo Amazon chiuderà i suoi siti francesi dal 16 al 20 aprile, dopo un ordine del tribunale che gli ordina di limitare l’attività di consegna in attesa di una valutazione del rischio contro il coronavirus.