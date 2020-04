Eurogruppo: si riparte per accorciare le distanze e salvare l’Europa

Conte: “Allentare le regole fiscali o dovremo cancellare l’Europa”

Il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha lanciato un chiaro messaggio a Bruxelles, attraverso un’intervista al quotidiano tedesco Bild: “Chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé”, ha detto il premier che ha sottolineato, ancora una volta, l’importanza degli eurobond, perchè “abbiamo bisogno di potenziare gli strumenti attuali e di strumenti nuovi”.

Il muro olandese e quello tedesco

Tra i “Paesi del nord” a bloccare sulla questione ci sono Olanda e Germania. Maggiore ostacolo rimangono i Paesi Bassi, che insistono per porre condizioni per l’accesso ai fondi, contro il parere di Francia, Italia e Spagna. “Restiamo contrari agli eurobond, perché aumentano i rischi per l’Europa invece di ridurli. In un caso simile dovremmo garantire debiti sostenuti da altri Paesi”, ha scritto il ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoekstra.

Dal canto suo, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, pur esortando a trovare “un buon compromesso per tutti i cittadini”, ha chiarito la posizione del suo Paese: “Penso sia assolutamente chiaro che la ripresa dell’Europa sarà un qualcosa che dobbiamo organizzare insieme”, ha dichiarato questo mercoledì. “E come tutti sanno, penso questo sia assolutamente possibile con i mezzi che già abbiamo“.

Si riparte quindi oggi, per quella che si annuncia già come un’altra lunga maratona, fatta di runner, che per arrivare alla meta non dovranno correre in solitaria, ma sostenersi a vicenda. Perché in ballo non c’è solo la salvezza dell’economia, ma anche quella dell’Europa stessa.