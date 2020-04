Borsa: rally Wall Street, Dj chiude a +7,59%. Milano +4%

Wall Street chiude in forte rialzo spinta dai segnali positivi sul coronavirus, con il numero dei morti che appare rallentare nelle aree più colpite. Il Dow Jones sale del 7,59% a 22.649,74 punti, il Nasdaq avanza del 7,33% a 7.913,24 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 6,93% a 2.661,51 punti.

Prima giornata di settimana di forte recupero per Piazza Affari: l’indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 4% netto a 17.039 punti, dopo aver toccato in corso seduta un massimo a quota 17.053.

Lo spread fra Btp e Bund chiude in calo a 191 punti base dai 199 della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano che scende all’1,48%. A spingere giù il differenziale, i dati sui massicci acquisti di titoli da parte della Bce per contrastare l’impatto del coronavirus.

Mercati azionari del Vecchio continente tutti molto positivi: Francoforte è stata la miglior Borsa tra le principali europee e ha segnato un rialzo finale del 5,77%, con Parigi in crescita del 4,61%. Solo leggermente più cauta Londra, che ha chiuso in aumento del 3,11%.