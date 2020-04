Minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del Covid-19

Un minuto di silenzio e bandiere tricolore a mezz’asta di fronte a tutti i municipi della penisola: l’Italia si è riunita in “memoria delle vittime del coronavirus” e in omaggio agli operatori sanitari. In poco più di un mese, oltre 12.400 persone sono state portate via dal Covid-19 (837 in più nelle ultime 24 ore), una valutazione che rende l’Italia il paese più in lutto del mondo. Circa 4.000 persone rimangono ricoverate in ospedale in terapia intensiva.

A Roma il sindaco Virginia Raggi che indossava una sciarpa tricolore sopra un cappotto nero, ha parlato di “un dramma che colpisce l’intero paese”. “Insieme, ne usciremo”, ha promesso.

“È il nostro modo di ricordare le vittime e rendere omaggio al sacrificio e all’impegno dei professionisti della salute”, ha spiegato Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e sindaco di Bari, in un comunicato stampa.

Questa iniziativa è iniziata con Gianfranco Gafforelli, presidente del dipartimento di Bergamo, uno dei più colpiti dalla pandemia di coronavirus.

“Nonostante la grave crisi che stiamo vivendo, non vogliamo far prevalere il disagio, ma rimanere uniti tanto nel lutto che sta colpendo le aree del paese più gravemente che nella solidarietà deve tenerci uniti, tutti insieme” ha dichiarato Antonio Decaro.

“In solidarietà con l’Italia”, il Vaticano ha anche abbassato le sue bandiere a mezz’asta “per esprimere la sua vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a coloro che combattono con generosità per mettere fine”, ha detto in una dichiarazione.

“Sulla strada giusta”

Se il contagio sembra aver rallentato per diversi giorni, il numero di casi positivi rimane in aumento (105.792 martedì, + 4% rispetto al giorno precedente).

“Stiamo raccogliendo risultati e non li vedremmo senza le misure di contenimento. Stiamo andando nella giusta direzione e non dobbiamo cambiare la nostra strategia”, ha dichiarato Franco Locatelli, funzionario sanitario italiano.

L’entità della pandemia non è ancora del tutto chiara: “Siamo sicuri che in Lombardia ci siano molti più portatori di quelli infetti, il che spiega perché c’è un numero sproporzionato di decessi rispetto al numero funzionario di persone infette”, ha dichiarato a Radio Capital Massimo Galli, virologo dell’Ospedale Sacco di Milano.

Con oltre il 12%, l’Italia ha la più alta percentuale di decessi nel mondo rispetto ai casi ufficialmente registrati. Le autorità estenderanno “almeno fino a Pasqua” le misure di contenimento imposte da tre settimane ai 60 milioni di italiani.

L’eventuale revoca di tali misure sarà molto graduale, a partire dalla ripresa di alcune attività economiche. La riapertura di ristoranti, discoteche e bar arriverà alla fine del processo.

I datori di lavoro italiani (Confindustria) hanno avvertito che prevede una recessione del 6%, a condizione, tuttavia, che il recupero possa avvenire a maggio. Ogni settimana aggiuntiva comporterebbe una perdita dello 0,75% del PIL.

“Dire ‘Devi chiudere tutto -può essere giustificato’, non è sostenibile a lungo termine”, “La cosa reale è davvero complicata, è cercare di capire come possiamo andarcene”, ha riconosciuto il rappresentante di Confindustria in Lombardia, Stefano Scaglia, in un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano.