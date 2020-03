Il killer della moschea della Nuova Zelanda si dichiara colpevole

L’australiano accusato di aver ucciso 51 persone nel marzo 2019 in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, si è dichiarato inaspettatamente colpevole di tutte le accuse contro di lui. Vestito con un top grigio, il 29enne ha fatto questa affermazione con lo sguardo fisso sulla telecamera: “Sì, colpevole”, ha detto Brenton Tarrant dalla prigione di Auckland, tramite collegamento video alla High Court di Christchurch.

Finora aveva sempre negato le 51 accuse di omicidio e di un’atto terroristico. Senza spiegazioni a questo punto, ha cambiato posizione dopo un’audizione organizzata in fretta.

Questo significa che non verrà processato durante una prova. Il giudice Cameron Mander ha chiarito che l’imputato avrebbe ricevuto la sua condanna in seguito, data non specificata.

“Il motivo di colpevolezza rappresenta un passo molto importante verso la conclusione di questo procedimento penale”, ha osservato il giudice, aggiungendo che l’udienza di condanna interverrebbe solo al termine della pandemia del nuovo coronavirus al fine di “consentire le vittime e le loro famiglie a venire di persona in tribunale”.

Brenton Tarrant, autoproclamatosi suprematista bianco, è accusato di aver commesso, nel marzo 2019, il più grande omicidio di massa nella moderna storia della Nuova Zelanda.