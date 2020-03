Coronavirus: piano di recupero americano prima del Senato, New York trattiene il respiro

Il Senato degli Stati Uniti avrebbe approvato un piano “storico” per rilanciare l’economia leader del mondo, colpito duramente dalla pandemia di coronavirus, in particolare lo Stato di New York, epicentro della crisi sanitaria in cui le misure di contenimento sembrano dimostrare il loro valore. Dopo diversi giorni di intense trattative, la maggioranza repubblicana e l’opposizione democratica hanno concordato un testo importante che mobiliterà circa 2.000 miliardi di dollari per dipendenti, aziende, ospedali e comunità.

“Il Senato si riunirà, agirà insieme e supererà questo storico piano di salvataggio”, ha assicurato il leader repubblicano Mitch McConnell prima del voto, il cui calendario esatto era ancora pubblicato.

Questo piano sarà sufficiente? “Non lo sappiamo”, ha detto il leader dei senatori democratici Chuck Schumer. Il testo dovrebbe quindi essere approvato dalla Camera dei rappresentanti controllata dai democratici e poi promulgato dal presidente Donald Trump, che ha fatto pressioni sul Congresso per far ripartire un’economia probabilmente già in recessione.

Costa ad anello

Più della metà degli americani è chiamata a rimanere a casa per frenare la diffusione del virus, con misure di contenimento più o meno rigide a seconda dello stato. La città di Miami, in Florida, dove molti studenti affollavano le spiagge la scorsa settimana, ha costretto i suoi 470.000 residenti a rimanere in casa. Le strade sono vuote e la costa è stata chiusa.

“Può sembrare strano, ma stavo aspettando questo momento”, ha detto la 39enne residente Rosa Jimenez-Cano. “Questa misura è necessaria per il nostro bene”, ha aggiunto, spiegando che la solitudine è più sopportabile grazie ai social network.

La capitale federale Washington, da parte sua ha annunciato la chiusura di servizi non essenziali (palestre, parrucchieri, negozi…) da mercoledì sera.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), gli Stati Uniti potrebbero presto superare l’Europa e diventare il nuovo epicentro globale della pandemia. Il paese ha contato mercoledì 827 morti e almeno 60.000 casi dichiarati ufficialmente di Covid-19, secondo il conteggio riferito dalla Johns Hopkins University.

Lo stato di New York, il polmone culturale ed economico del Paese, è il più colpito (31.000 casi, 271 morti) ma le misure di confinamento e di allontanamento sociale producono i loro primi effetti, ha affermato il suo governatore Andrew Cuomo.

“Le frecce stanno andando nella giusta direzione”, ha detto mercoledì, mentre l’aumento delle ospedalizzazioni giornaliere è rallentato. Il picco dell’epidemia è previsto entro tre settimane, ha aggiunto.

“Una goccia d’acqua”

Per quanto riguarda i fondi assegnati allo Stato nel quadro del piano di salvataggio (3,8 miliardi di dollari), il Governatore Cuomo ha deplorato “una goccia nell’oceano” di perdite, stimate a un massimo di 15 miliardi dollari. Questo stato di quasi 20 milioni di abitanti continua a richiedere attrezzature mediche dal governo federale, a partire da migliaia di respiratori.

Dopo aver dichiarato di essere “in guerra” la scorsa settimana contro un “nemico invisibile”, Donald Trump ora vuole “riaprire” il paese “rapidamente” per riavviare la macchina. Il miliardario repubblicano ha basato la sua intera campagna di rielezione sulla buona salute dell’economia americana, ma il crollo dei mercati ha rimescolato le carte.

“Puoi distruggere un paese chiudendolo in questo modo”, ha detto martedì, confrontando nuovamente il coronavirus con l’influenza stagionale, che “non ferma il paese”. Una “grave recessione o depressione” economica potrebbe uccidere più persone dell’epidemia, ha aggiunto.

Ha anche menzionato una data simbolica, il 12 aprile, domenica di Pasqua, per far tornare le persone al lavoro, nonostante le riserve di molti scienziati e funzionari locali. Lo stesso Pentagono si aspettava un ritorno alla normalità intorno a giugno-luglio solo negli Stati Uniti.

E la senatrice Amy Klobuchar, ex concorrente della nomina democratica per le elezioni presidenziali di novembre, ha avvertito del pericolo del Covid-19. “Mio marito è contagiato. Ha 52 anni ed è malato da due settimane. Sputa sangue e fa ossigeno. Altri (malati) sono in condizioni peggiori. Ascolta i dottori!” ha scritto su Twitter.