Paulo Dybala e Paolo Maldini positivi al coronavirus

L’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala, così come l’ex difensore del Milan Paolo Maldini e suo figlio Daniel, centrocampista del Milan, sono risultati positivi al coronavirus. “Ciao a tutti. Volevo solo farvi sapere che abbiamo ricevuto i risultati dei test Covid-19 e che Oriana ed io siamo positivi. Fortunatamente, stiamo perfettamente bene. Grazie per i vostri messaggi” Dybala è quanto ha scritto sul suo account Twitter.

“Sta andando bene ed è asintomatico”, ha dichiarato la Juventus in una nota, tra cui altri due giocatori, Daniele Rugani e Blaise Matuidi, che erano già risultati positivi.

Dybala è in “isolamento volontario in casa” da mercoledì 11 marzo, data del test positivo di Rugani, e “continuerà ad essere monitorato restando sotto lo stesso regime”, ha scritto il club torinese.

Dopo l’annuncio del test positivo di Dybala, il Milan ha dichiarato che anche Paolo Maldini e il suo giovane figlio Daniel (18 anni) avevano contratto la malattia.

“Paolo e Daniel stanno bene e, avendo già trascorso più di due settimane a casa senza contatto esterno, come previsto dai protocolli medici e sanitari, eseguono la loro quarantena per il tempo necessario per il completo recupero”, ha scritto AC Milano in un comunicato stampa.

Paolo Maldini, 51 anni, è considerato uno dei migliori difensori di tutti i tempi ed è una leggenda del club milanese, l’unico che ha iniziato e chiuso la propria carriera indossando la stessa maglia. Con il Milan, di cui è attualmente direttore tecnico, ha vinto cinque Champions League e giocato 647 partite di campionato italiano, un record recentemente eguagliato da Gianluigi Buffon.

Suo figlio Daniel aveva fatto il suo debutto in campionato il mese scorso, con il Milan, perpetuando una dinastia iniziata con Cesare, padre di Paolo.

Una dozzina di calciatori di Serie A erano già risultati positivi per il coronavirus, particolarmente virulento in Italia, dove ora ha lasciato quasi 5.000 morti.

Diversi giocatori della Juventus (Higuain, Khedira, Pjanic e Douglas Costa) hanno lasciato l’Italia questa settimana e “l’isolamento volontario” che hanno rispettato dall’11 marzo, creando un inizio di polemiche in Italia.