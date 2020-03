Putin sostiene l’emendamento che potrebbe vederlo guidare la Russia fino al 2036

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe rimanere al potere fino al 2036 , dopo che i legislatori hanno votato martedì a favore di una proposta all’ultimo minuto per ripristinare il conteggio del mandato presidenziale del leader in una versione aggiornata della costituzione.

Secondo l’attuale legge russa, Putin è tenuto a dimettersi dalla carica di presidente nel 2024, quando termina il suo secondo mandato consecutivo. L’emendamento costituzionale proposto è stato presentato dalla deputata Valentina Tereshkova, una fedele sostenitrice di Putin, e ha chiesto che il limite del mandato presidenziale venisse eliminato o semplicemente che Putin potesse candidarsi nuovamente alla presidenza.

Tereshkova ha aggiunto la sua proposta a un pacchetto di altri emendamenti costituzionali appena 20 minuti prima che i parlamentari votassero su una serie di radicali riforme costituzionali. Gli emendamenti passeranno attraverso altri due round di approvazione in parlamento mercoledì. Sono visti come procedure in gran parte arbitrarie e dovranno ottenere l’autorizzazione dalla Corte costituzionale prima di essere sottoposti al popolo russo in una votazione pubblica il 22 aprile.

Putin ha appoggiato l’emendamento proposto prima della votazione. “La seconda proposta, che significa rimuovere gli ostacoli per qualsiasi cittadino russo, incluso il presidente in carica, e consentire loro di correre alle prossime elezioni presidenziali… questo sarebbe possibile in linea di principio, ma solo se la Corte costituzionale dichiarasse ufficialmente che ciò non è contro la legge principale”, ha detto Putin nel suo discorso alla Duma.

Putin aveva precedentemente affermato che avrebbe rispettato la legge e si sarebbe dimesso nel 2024. Lo sviluppo arriva due mesi dopo che l’intero governo russo ha rassegnato le dimissioni per aprire la strada a una serie di emendamenti costituzionali proposti da Putin che sono stati ampiamente visti come uno stratagemma per estendere la sua presa decennale sul potere.

Tereshkova, una cosmonauta che è diventata la prima donna nello spazio, martedì è stata più palese delle intenzioni della sua proposta, affermando che mirava a mantenere Putin al potere per promuovere la stabilità in Russia.

“Perché cercare di essere disonesti o pensarci troppo? Le persone sono preoccupate per quello che succederà dopo il 2024 e le capisco. Non si tratta solo di un posto presidenziale, ma anche della persona di cui ci si fida e che ha preso le decisioni più difficili situazioni e risposte per loro, su cui le persone possono contare. Qualunque cosa la gente dica pubblicamente per motivi politici, sono sicuro che tutti in questa stanza troppo in profondità lo capiscono e sono d’accordo con me”, ha detto.

“Non so se il presidente è pronto a candidarsi in quelle elezioni, ma quello che so per certo è che l’esistenza stessa di questa possibilità per l’attuale presidente, data la sua enorme autorità, è un fattore stabilizzante per la nostra società”.

Putin sta scontando il suo quarto mandato come presidente. Ha governato la Russia dal 2000 al 2008 in due serie consecutive, e di nuovo nel 2012 fino ad oggi. Ha servito come primo ministro nel 1999-2000, e anche tra i suoi due mandati presidenziali, un periodo in cui è stato visto per avere più potere del suo presidente alleato, Dmitry Medvedev.