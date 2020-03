Israele: il razzismo è il principale ostacolo alla pace

L’Autorità Palestinese ha condannato mercoledì la cultura dell’odio e del razzismo in Israele, principalmente tra i partiti di destra. Tale razzismo in Israele è “il principale ostacolo” alla pace.

“Il razzismo e l’odio”, ha affermato il ministero degli Esteri a Ramallah, “si riflettono quotidianamente nelle posizioni e nei commenti dei funzionari di destra in Israele e nelle pratiche dei coloni ebrei contro i palestinesi”. L’AP ritiene che si tratti di un “vero pericolo” e di una “minaccia” per la stabilità e la sicurezza nella regione e nel mondo.

“È un tentativo sistematico di minare opportunità di pace e diritti umani. Quando interverrà la comunità internazionale per fermare il pericoloso odio e il razzismo israeliano? Non sta vedendo gli attacchi dei coloni contro i palestinesi e le loro case e terre?”

L’AP ha anche condannato le osservazioni del ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz, che ha descritto i membri palestinesi della Knesset (parlamento) come “terroristi in giacca e cravatta”, nonché la posizione dichiarata di Orly Levy-Abekasis MK, che è irremovibile che non lo farà sedere in un governo che è supportato dai parlamentari palestinesi.

Parlando alla stazione radio israeliana Makan sulla possibilità che la Joint List – un blocco dominato dagli arabi – possa aiutare a formare il prossimo governo, Katz ha dichiarato: “I parlamentari arabi sono terroristi che indossano abiti”.

“Abbiamo sentito Benny Gantz, presidente di Blue and White, parlare della formazione di un governo di minoranza sostenuto dalla Joint Arab List.”

“Tale questione non ha avuto luogo nemmeno nell’era di Rabin. Si opposero alla decisione della Lega araba di riconoscere Hezbollah come un’organizzazione terroristica. Sono terroristi che indossano abiti.”

L’arabo MK Mtanes Shehadeh ha risposto a Katz dicendo: “Purtroppo, ci siamo abituati agli attacchi dei leader israeliani contro la comunità araba. Attualmente sono sotto pressione a causa dei risultati delle elezioni e dell’aumento del numero di seggi per i parlamentari arabi.” Ha anche detto: “Non vogliono l’uguaglianza per la comunità araba. Gli attacchi alla Joint List e alla sua leadership sono un tentativo di delegittimarlo davanti alla comunità israeliana”.