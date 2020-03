Iraq: razzo uccide tre persone, tra cui due soldati americani e britannici

Gli attacchi missilistici contro una base militare irachena hanno ucciso tre persone, tra cui due soldati americani e britannici, segnando un’escalation delle tensioni tra Washington e i suoi alleati e Teheran e i suoi abitanti. Immediatamente dopo questo attacco – il più mortale registrato contro una base che protegge i soldati americani da diversi anni – i raid aerei hanno preso di mira posizioni di deputati iraniani al confine tra Iraq e Siria. Queste incursioni colpiscono in particolare le fazioni armate irachene.

Questo è il 22esimo attacco dalla fine di ottobre contro gli interessi americani in Iraq. Non sono stati rivendicati, ma Washington – che guida la coalizione internazionale anti-jihadista in Iraq – attribuisce regolarmente questi attacchi alle fazioni irachene filo-iraniane.

Dopo gli attacchi aerei, che sembrano rappresaglie, lo spettro di nuove violenze pende in Iraq dove le tensioni tra i due grandi alleati del potere a Baghdad, Teheran e Washington, sono già degenerate negli ultimi mesi.

Dieci esplosioni

Due soldati, uno americano e uno britannico, nonché un subappaltatore americano sono stati uccisi mercoledì nello sparo di dieci razzi sulla base irachena di Taji, nel nord di Baghdad, ha riferito un ufficiale militare americano.

In precedenza, un funzionario della coalizione internazionale anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti aveva dichiarato che l’attacco aveva causato diversi feriti, alcuni leggermente colpiti e altri in gravi condizioni.

Il funzionario non ha specificato la loro nazionalità. La coalizione ha dozzine di Stati membri, tra cui gli USA, che ha dispiegato 5.200 soldati in varie basi militari in Iraq.

Alcune ore dopo, “dieci esplosioni” hanno scosso un’area a sud della città siriana di Boukamal, al confine con l’Iraq, secondo quanto riferito da Abdel Rahmane.

“Tre aerei della coalizione internazionale hanno probabilmente preso di mira posizioni iraniane e fazioni armate alleate, tra cui l’iracheno Hachd al-Chaabi”, ha dichiarato il direttore dell’OSDH, riferendosi a questa coalizione di paramilitari ora integrata nelle forze regolari irachene.

Attacchi missilistici contro soldati, diplomatici e installazioni statunitensi in Iraq hanno ucciso in passato un appaltatore americano e un soldato iracheno.

Crollo politico

Regolarmente, uno o più razzi cadono su basi che accolgono i soldati americani nella ultra sicura zona verde di Baghdad, dove si trova l’ambasciata americana. Ma il numero di missili lanciati mercoledì è particolarmente elevato.

Due giorni dopo la morte di un americano nel lancio di 30 missili contro una base militare irachena a Kirkuk alla fine del 2019, l’esercito americano aveva colpito cinque basi, in Iraq e in Siria, di una fazione armata Iran, Hezbollah Brigate, uccidendo 25 nei suoi ranghi.

Le tensioni sono poi aumentate tra Washington e Teheran, portando all’assassinio a Baghdad del potente generale iraniano Qassem Soleimani e del suo luogotenente iracheno in uno sciopero americano, così come ai bombardamenti iraniani contro le basi irachene che ospitano soldati americani in ritorsioni.

La coalizione internazionale formata contro il gruppo dello Stato Islamico (IS) nel 2014 continua a combattere e fornire supporto aereo alle truppe irachene perché se l’IS ha perso il suo territorio, mantiene le cellule clandestine ancora in grado di effettuare attacchi.

Due soldati americani sono stati uccisi nella lotta di domenica contro i jihadisti nel nord dell’Iraq, anche dopo che la coalizione ha annunciato piani per fermare le attività in Iraq a causa delle tensioni tra Teheran e Washington.

Il parlamento iracheno ha recentemente votato per espellere 5.200 soldati americani dal paese, una decisione che non è stata ancora attuata dal governo. Ma l’Iraq è stato immerso nella crisi politica per mesi ed è stato tormentato dall’inizio di ottobre da un movimento di protesta antigovernativo senza precedenti.

Il governo che si è dimesso da dicembre non è ancora stato sostituito a causa della mancanza di accordo nel parlamento più frammentato della recente storia dell’Iraq.