Djokovic devastante: vince anche a Dubai. 63 64 su Stefanos Tsitsipas

Nulla ha potuto, nella finale di ieri, il numero 6 al mondo Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic vince l’ATP 500 di Dubai per la quinta volta in carriera dopo le edizioni del 2009, 2010, 2011 e 2013 ed allunga a 18 la striscia di vittorie consecutive in questo 2020.

In sintesi, a partire da gennaio ogni partita in cui è sceso in campo l’ha vinta, e ogni torneo che ha disputato lo ha portato a casa, Australian Open compresi (Australian Open, Djokovic vince in finale contro Thiem e torna numero 1 al mondo).

Sono numeri, questi, che mettono paura. Nessuno, nel circuito, riesce a trovare il mondo di abbattere il numero 1 al mondo. Non ci riescono i veterani e non ci riescono i più giovani.

La semifinale con Monfils

Venerdì, durante le semifinali, aveva provato a fermarlo anche il francese Gael Monfils, reduce dai trionfi a Montpellier e Rotterdam ed in ottima condizione fisica, e, senza mezzi termini, possiamo dire che c’era andato davvero vicino.

Vinto il primo set, al tie-break del secondo si è trovato in vantaggio per 6 punti a 3 e quindi con la bellezza di tre match point in mano. Non sono bastati neanche quelli.

Monfils perde il tie-break 10 a 8 e poi, demolito mentalmente, anche il terzo set (6-1). E’ infatti risaputo che per il serbo nemmeno i match point a suo sfavore rappresentano un problema.

La partita è stata comunque altamente spettacolare e, nonostante il 2020 sia iniziato da soli due mesi, entrerà di diritto a far parte di una delle più belle dell’anno.

Ecco gli highlights: https://youtu.be/mzIfv82N53M.

I Big Three continuano ad imporsi sulla Next Generation

La finale con Tsitsipas, invece, è stata molto meno emozionante, e poco ha da indurci in riflessioni o considerazioni analitiche.

Gestita dal numero 1 al mondo con la massima tranquillità, eccetto un momento nel secondo parziale in cui il greco ha tentato di reagire, racconta per l’ennesima volta il trionfo dei Big Three sulla Next Generation (tra l’altro, proprio qui a Dubai, nel 2019 il greco è stato sconfitto da un’altro signore del tennis, King Roger Federer).

La vittoria del serbo in due set ha regalato in ogni caso molti bei punti. Qui i momenti salienti della partita: https://youtu.be/wNurdI_WJzM.

Nulla da togliere all’ateniese, comunque, che con umiltà e sempre più duramente sta lavorando per innalzare il proprio livello di gioco, ma ancora una volta l’uomo da battere rimane lui: Novak Djokovic.