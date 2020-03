Coronavirus: prima morte negli Stati Uniti, esplosione di casi in Corea del Sud

Il coronavirus ha fatto una prima morte negli Stati Uniti, e continua la sua progressione nel mondo, in particolare in Corea, dove l’epidemia registra il suo aumento più forte e in Europa, la Francia sta diventando un nuovo obiettivo dietro l’Italia. Una donna sulla cinquantina è morta a causa del virus nello Stato di Washington, ha annunciato sabato Donald Trump, che ha chiesto ai media di “non incoraggiare il panico”. Un americano era già morto all’inizio di febbraio dal Covid-19, ma a Wuhan in Cina. L’epidemia si sta avvicinando a 3.000 morti per quasi 86.000 casi in sessanta paesi, tra cui circa 79.000 casi per 2.835 morti in Cina.

La Corea del Sud, il secondo paese più colpito dopo la Cina, dove l’epidemia è scoppiata a dicembre, sabato ha registrato 813 casi aggiuntivi, il più grande aumento giornaliero finora, per un totale di 3.150 infezioni, tra cui 17 morti. Un altro segno preoccupante è che il paese ha registrato il suo primo caso di ricontaminazione: una donna di 73 anni si è rivelata positiva per il virus dopo essersi ripresa.

Se il numero di contaminazioni in Cina continua a diminuire grazie alle misure di quarantena rivolte a più di 50 milioni di persone, gli altri paesi a loro volta diventano fonti regionali di diffusione di Covid-19, in particolare la Corea del Sud, Italia e Iran. In Europa, la Francia, ora il secondo punto focale dell’epidemia nel continente, ha cancellato tutti gli “incontri di oltre 5.000 persone” in un ambiente chiuso, come l’ultimo giorno dello spettacolo agricolo di domenica.

La decisione si applica anche a determinati eventi all’aperto, come la mezza maratona di Parigi lo stesso giorno. Un totale di 100 persone sono state infettate dal nuovo coronavirus in Francia, due delle quali sono morte. La vicina Italia, che ha superato mille casi di contaminazione, tra cui 29 morti, ha anche adottato misure drastiche, come la chiusura delle scuole, la cancellazione di eventi sportivi o culturali, compreso il rinvio questo fine settimana cinque partite di campionato di calcio e la quarantena per una settimana di 11 comuni nel nord, polmone economico del paese. Risultati contestati in Iran

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha alzato il livello di minaccia a “molto alto” venerdì e ha invitato tutti i paesi ancora risparmiati a prepararsi per l’arrivo di Covid-19, avvertendo: crediti sicuro della malattia sarebbe un “errore fatale”. Un avvertimento rafforzato dagli annunci quotidiani di nuovi paesi o regioni interessati.

Dopo Brasile e Messico, sabato è stato colpito un nuovo paese latinoamericano: l’Ecuador. Il paziente è un settuagenario ecuadoriano tornato dalla Spagna. La Nigeria è diventato anche il primo paese dell’Africa sub-sahariana a raggiungere ufficialmente, con un primo caso, un italiano tornato da Milano il 25 febbraio.

Teheran ha riferito di nove morti sabato, portando il bilancio delle vittime ufficiale a 43. Ma la radio persiana della BBC, citando fonti ospedaliere, evoca un bilancio di almeno 210 morti, molto più alto delle statistiche ufficiali.

Il Ministero della Salute si è difeso, sottolineando “la trasparenza esemplare dell’Iran nella pubblicazione di informazioni sul coronavirus”. La vicina Arabia Saudita, che aveva precedentemente sospeso l’ingresso dei pellegrini alla Mecca, ha vietato ai cittadini dei paesi membri del Gulf Cooperation Council (GCC) di entrare nelle sue città sante di La Mecca e Medina. Uno di questi paesi, il Qatar, ha annunciato il primo caso, uno dei suoi cittadini di ritorno dall’Iran.

Annullamenti seriali

Negli Stati Uniti, oltre a questo primo decesso, sono stati registrati 21 casi (a cui si aggiungono 47 pazienti rimpatriati), ma diversi pazienti diagnosticati negli ultimi giorni non avevano alcun legame noto con un focolaio di epidemia, che suggerisce che la malattia si sta diffondendo sul suolo americano. Trump ha annunciato che lunedì riceverà rappresentanti dei principali gruppi farmaceutici alla Casa Bianca per discutere della gestione dell’epidemia.

A New York, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che “non è il momento di farsi prendere dal panico ma di prepararsi pienamente” per contenere la diffusione del coronavirus. In questa incertezza, la Borsa di New York ha vissuto una settimana buia, con un Dow Jones in calo di oltre il 12% negli ultimi cinque giorni. L’attività manifatturiera in Cina è scesa ai minimi storici a febbraio. Un fatto incoraggiante, tuttavia, a livello medico: su oltre 85.000 persone infette in tutto il mondo quasi 40.000 sono già state curate, secondo un conteggio della Johns Hopkins University negli Stati Uniti che raccoglie informazioni dall’OMS e autorità sanitarie in ogni paese.