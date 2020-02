La Spagna condanna la parata antisemita

La Spagna ha risposto a una protesta israeliana contro una parata di carnevale antisemita che presentava, tra gli altri oltraggi, un galleggiante che sembrava una camera a gas e nazisti armati.

Il ministro degli esteri spagnolo Arancha Gonzalez Laya ha condannato l’evento. “Inorridito alla parata del carnevale a Campo de Criptana”, ha scritto Gonzalez Laya sul suo account Twitter ufficiale. “Respingo totalmente qualsiasi banalizzazione dell’Olocausto”, e ha aggiunto che “in seguito al contatto con gli organizzatori, si sono scusati con la Federazione delle comunità ebraiche di Spagna. È essenziale continuare a insegnare a proposito della memoria dell’Olocausto.”

L’ambasciata israeliana a Madrid ha twittato martedì: “Condanniamo il vile carnevale di Campo de Criptana e la ripugnante banalizzazione dell’Olocausto, che prende in giro i 6 milioni di ebrei assassinati dai nazisti”.

La sfilata in Spagna è stata il secondo episodio di questo tipo questa settimana dopo che una città belga ha ottenuto un rigido rimprovero da parte della Commissione europea su temi antisemiti simili durante una festa popolare.

A differenza dei funzionari di Aalst, in Belgio, che hanno insistito sul fatto che il palese antisemitismo era solo umorismo “irriverente” e si sono rifiutati di modificare le presentazioni, il consiglio comunale di Campo de Criptana ha ammesso che era sbagliato.

Hanno detto che era stato concesso il permesso per l’atto con la consapevolezza che avrebbe onorato i morti dell’Olocausto. “Condividiamo le critiche che sono state espresse”, hanno aggiunto in una dichiarazione citata dal Guardian del Regno Unito. “Se l’obiettivo era commemorare le vittime, è ovvio che il tentativo non è andato a buon fine.”

Secondo la stazione radio locale Cadena Ser, il sindaco della città ha dichiarato: “Sono d’accordo che non sembra un tema molto carnevalesco. Non penso che accadrà di nuovo.”