I confini rimangono aperti, virus in Toscana e Sicilia

I paesi confinanti con l’Italia hanno deciso di mantenere aperti i propri confini, nonostante la diffusione di casi di coronavirus in regioni precedentemente risparmiate come Toscana, Sicilia e Liguria. Questi paesi “si impegnano a mantenere aperti i loro confini perché chiuderli sarebbe un errore sproporzionato”, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo un incontro con i suoi colleghi di Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Germania e Unione Europea. “Non ci saranno cambiamenti nelle condizioni di viaggio per gli italiani”, ha aggiunto, in quanto il “virus non riconosce i confini”.

In Austria, un hotel nella località turistica di Innsbruck, in Tirolo, dove lavorava un receptionist italiano contaminato, è stato messo in quarantena. In Francia sono stati confermati due nuovi casi, tra cui quello di un uomo tornato dall’Italia, ricoverato in ospedale in Alvernia-Rodano-Alpi.

I ministri riuniti a Roma hanno deciso che i viaggiatori che attraversano le frontiere in treno, pullman o aereo riceveranno informazioni specifiche sul ritorno dalle regioni a rischio. “Se hai sintomi particolari, dovresti essere in grado di chiamare un numero dedicato per ottenere l’aiuto di cui hai bisogno”, ha dichiarato il ministro tedesco Jens Spahn.

L’ultima valutazione in Italia riporta 322 casi e 10 decessi, tutti anziani e precedentemente affetti da gravi patologie. Diversi media hanno annunciato un’undicesima vittima, una donna di 76 anni in Veneto. Un totale di 8.600 test sono già stati effettuati in Italia, secondo la protezione civile. Per Giovanni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità (ISS), “il tasso di mortalità è spiegato dall’età dei pazienti”.

Nelle nuove regioni colpite, tuttavia, i casi rimangono limitati. La Toscana ne ha due e la Sicilia tre. La Lombardia, che rimane il fulcro principale della penisola con 240 casi, conta da sola nove morti.

Il primo ministro Giuseppe Conte ha parlato di “gestione non del tutto appropriata” dei protocolli in un ospedale locale che si dice abbia favorito il contagio in Italia, il paese europeo più colpito e il terzo al mondo dietro Cina e Corea del Sud. “Sistema eccellente”

L’obiettivo principale dell’epidemia di Codogno, 60 km a sud di Milano, “è ora circoscritto, con nuovi casi quasi tutti in arrivo dall’epicentro nell’area di Lodi, con altri due piccoli focolai in Veneto”, secondo il Rezza.

È in questa piccola città di 15.000 abitanti che un dirigente di 38 anni considerato “paziente 1” è stato ricoverato mercoledì scorso, da cui è seguita la maggior parte dei casi in Lombardia. L’altra zona più colpita, con 42 casi, è l’area intorno al villaggio di Vo ‘Euganeo, in Veneto, dove venerdì è stata registrata la prima morte di un cittadino italiano.

Prima dell’incontro ministeriale a Roma, Conte ha chiesto di “lasciare che gli italiani viaggino pacificamente” in Europa perché “siamo un paese che ha adottato misure efficaci e ha un eccellente sistema sanitario”. Il ministro francese Olivier Véran si è congratulato con Roma per le misure adottate per “proteggere gli italiani e i cittadini europei”. La Francia ha chiesto a coloro che tornano dal nord Italia di evitare “qualsiasi uscita non essenziale” e “ha invitato” coloro che desiderano recarsi nelle regioni più colpite dell’Italia a rinviare i loro viaggi. Londra, da parte sua, ha chiesto ai suoi cittadini di tornare da queste aree di rimanere isolati a casa e di riferire ai servizi sanitari.

“Napoli Coronavirus”

Un cordone è stato istituito intorno a undici comuni del nord Italia con 52.000 abitanti: i luoghi pubblici sono chiusi, ad eccezione di supermercati e farmacie di turno. In diverse regioni e città come Milano e Venezia, tutte le scuole sono chiuse, così come aziende, musei, biblioteche e cinema, e rimangono aperti solo i servizi pubblici.

A causa del coronavirus, le partite di Serie A si terranno a porte chiuse e la Lega italiana ha anche multato il club di Brescia con una multa di 10.000 euro per il comportamento dei suoi tifosi, che hanno cantato “Napoli Coronavirus” in una recente partita contro il Napoli. In Calabria, i vescovi hanno invitato i fedeli a non scambiarsi strette di mano in segno di pace durante le messe.