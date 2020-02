E’ iniziata la corsa per subentrare alla Merkel

Il partito conservatore tedesco ha in programma di scegliere un nuovo presidente e un possibile successore di Angela Merkel alla fine di aprile, quando sta attraversando una grave crisi di identità dopo aver dominato la vita politica per oltre 70 anni. Alla fine di una settimana di consultazioni, il leader dimissionario dell’Unione Democratica Cristiana (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer noto come “AKK“, ha annunciato la tenuta del 25 aprile di uno straordinario congresso responsabile della designazione del suo successore. E per la prima volta, ha citato i nome dei quattro probabili contendenti che dovrebbero sottomettersi al voto dei delegati del partito.

Questi sono da un lato i moderati Armin Laschet e Norbert Röttgen e dall’altro Friedrich Merz, che dovrebbe formalizzare la sua candidatura martedì, e Jens Spahn. Gli ultimi due sono a favore di una chiara interruzione con il corso centrista dell’era della Merkel e un colpo di stato a destra.

“Cancella segnale”

L’attuale presidente del CDU, che ha dovuto ritirarsi dalla corsa per la cancelleria e per mancanza di autorità sufficiente, ha sollevato un altro mutuo: il futuro leader del partito sarà anche il suo candidato per la cancelleria, che Angela Merkel lascerà al massimo dopo le elezioni legislative alla fine del 2021.

La scelta del futuro presidente del partito “sarà un chiaro segnale per la candidatura alla cancelleria”, martellato in una conferenza stampa l’ex corridore della Merkel. “La questione verrà quindi risolta”, ha aggiunto. Rimarrà quindi per il CDU convincere il suo fratello bavarese CSU a sostenere la sua scelta. Quest’ultimo ha dichiarato “molto sorpreso” di non essere stato consultato.

AKK non è mai riuscito a imporre la propria autorità sul partito nonostante le sue elezioni alla fine del 2018 contro MM. Merz e Spahn: prese il CDU nel momento in cui il movimento fu acquisito dall’usura del potere dopo 15 anni di mandato di Angela Merkel e non riuscì a incarnare la successione a destra.

Gli organi direttivi della CDU si sono incontrati a Berlino il giorno dopo una battuta d’arresto violenta durante le elezioni regionali ad Amburgo. Nella città anseatica, il CDU è stato declassato al terzo posto con l’11,2% dei voti, uno dei suoi peggiori punteggi postbellici, dietro i socialdemocratici al 39% e in particolare i Verdi dal 12,3% a oltre il 24,2%.

Il partito è stato visibilmente punito in seguito al tumulto interno che lo agitava. È stato senza direzione per diverse settimane e diviso trascinando la sua linea politica, specialmente per quanto riguarda gli estremi sia a destra che a sinistra.

Finora il CDU si è accampato su una linea “ni-ni”, escludendo alleanze con l’estrema destra e la sinistra radicale. Il dibattito ha raggiunto il culmine nella regione della Turingia. Dopo essersi alleato con l’AfD, provocando una protesta e le dimissioni di AKK, il CDU locale ha optato questo fine settimana per la cooperazione con la sinistra radicale di Die Linke. Conseguenza: nuove proteste e appello all’ordine da parte della sua leadership nazionale.

I quattro candidati ufficiali o presunti a prendere il capo del CDU, che AKK ha incontrato a sua volta la scorsa settimana, annunceranno “rapidamente, questa settimana se sono candidati o no per la cancelleria”, ha precisato l’attuale ministro della Difesa.

La scelta prefigura la direzione futura di questo partito in crisi che vede erodere la sua base elettorale. Raccoglie solo il 27% delle intenzioni di voto a livello nazionale, contro il 23% per i Verdi e il 14% dell’estrema destra.

Friedrich Merz, vecchio nemico di Angela Merkel la cui leadership ha recentemente definito “fallita”, e Jens Spahn, stella nascente del partito, vogliono provare a recuperare alcuni degli elettori tentati dall’estrema destra. Gli altri due, Armin Laschet, un barone regionale, Norbert Röttgen, un ex ministro precedentemente licenziato dal cancelliere, favoriscono il perseguimento di una politica centrista, anche se entrambi si allontanano dal cancelliere al potere per 15 anni. Alla luce dei sondaggi, la competizione potrebbe in definitiva equivalere a un duello tra Fredrich Merz e Armin Laschet.