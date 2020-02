Bilancio UE: lunga notte di consolazioni per sbloccare la situazione

Il vertice straordinario sul bilancio dell’UE è entrato in una fase di consultazioni bilaterali per consentire al presidente del Consiglio europeo Charles Michel di presentare oggi ai leader europei una nuova proposta di compromesso che probabilmente li convincerà ad aderire. Le discussioni si sono svolte svolgono nell’ordine delle prossime presidenze dell’UE e sono proseguite per gran parte della notte

Il cancelliere Angela Merkel è arrivata dopo il croato Andrej Plenkovic, seguito dal portoghese Antonio Costa, dalla slovena Marjan Sarec e dal francese Emmanuel Macron.

Il lussemburghese Xavier Bettel, in programma in tarda serata, è andato cena con la sua delegazione, imitato da diversi suoi colleghi. Emmanuel Macron ha anche deciso di mangiare in una brasserie nel distretto europeo dopo la sua intervista a Charles Michel.

Ognuno ha presentato le sue priorità, le sue linee rosse e il suo spazio di manovra. Charles Michel, la cui missione è trovare un consenso, si è consultato buona parte della notte con la sua squadra. Il vertice deve riprendere in Aula oggi.

I leader europei avevano mostrato le loro differenze all’apertura del vertice. “L’importo complessivo del bilancio è stato fortemente attaccato dai paesi settentrionali e dalla PAC (politica agricola comune) in particolare”, afferma l’entourage della presidenza francese.

Tra questi paesi, – Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Austria – soprannominati “frugali”, non vogliono che il livello di bilancio totale superi l’1% del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE. I loro leader sono stati accolti insieme da Charles Michel, dopo Macron e Merkel. Vogliono anche, con la Germania, una distribuzione delle risorse più favorevoli alle nuove priorità (ricerca, difesa, protezione delle frontiere esterne).

I 27 devono trovare un compromesso sul livello complessivo del bilancio (2021-2027), poco più di 1.000 miliardi di euro, e sulla sua distribuzione tra le diverse politiche dell’UE: agricoltura, aiuti alle regioni più svantaggiate, lotta contro i cambiamenti climatici, digitale.

“Inaccettabile”

La proposta di compromesso di Charles Michel è dell’1,074% dell’RNL, ovvero 1,094 miliardi di euro. La Brexit ha complicato l’accordo per questa trattativa, che si svolge ogni 7 anni. A causa del divorzio, il bilancio 2021-2027 dovrà fare a meno del contributo di Londra (tra 60 e 75 miliardi di euro in sette anni), che è stato il secondo contributore dietro la Germania.

La Germania “non è soddisfatta” della proposta di compromesso, ha affermato Angela Merkel all’arrivo, “perché il saldo tra i contribuenti netti (che pagano più di quanto ricevono) non è stato ancora negoziato correttamente”. “C’è un modo per trovare un accordo durante questo summit se tutti mostrano un desiderio di compromesso e ambizione”, ha dichiarato Emmanuel Macron.

“Questo percorso può richiedere alcune ore, alcune notti, alcuni giorni. Sono pronto per questo”, ha ribadito. Il presidente francese ha dichiarato di voler “combattere” per la PAC, mentre sabato a Parigi dovrebbe inaugurare la fiera agricola. La sua posizione è supportata dalla Spagna, dove si moltiplicano le manifestazioni degli agricoltori.

Le politiche tradizionali dell’Unione, la PAC e la politica di coesione (aiuti alle regioni meno sviluppate) mobilitano circa il 60% del bilancio. Queste due buste mostrano un calo complessivo di cento miliardi di euro rispetto al budget precedente (2014-2020) del primo compromesso di Charles Michel. Quindici paesi dell’Est e del Sud, tra cui Spagna, Polonia e Grecia, uniti all’interno degli “amici della coesione”, rifiutano la riduzione del finanziamento di dotazione.

Un’altra fonte di contesa sono gli sconti, che attualmente avvantaggiano cinque paesi: Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia. Rappresentano 5 miliardi di euro. Ma i paesi beneficiari sono sotto pressione dai loro parlamenti, dove le loro maggioranze sono fragili. Le altre capitali, in particolare la Francia, vorrebbero mettere fine grazie alla partenza del Regno Unito, il paese che impose questa pratica a metà degli anni ’80.

Anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, invitato a parlare in occasione dell’apertura del vertice, ha fatto sentire la sua voce. Invitato al vertice, ha ricordato che la proposta di Charles Michel è allo stato “inaccettabile”. Tuttavia, qualsiasi accordo deve essere votato dal Parlamento.