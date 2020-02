Al-Khelaïfi, capo di beIN e del PSG, accusato in un caso di corruzione

Nasser Al-Khelaïfi, capo del gruppo televisivo beIN Media e del PSG, è stato incriminato giovedì di corruzione legato all’attribuzione dei diritti televisivi ai Mondiali di calcio, anche se la giustizia svizzera non sostiene più che “l’istigazione alla gestione sleale”. Proseguito “nel contesto dell’assegnazione dei diritti mediatici alle diverse Coppe del mondo di calcio e Coppe delle confederazioni”, il leader del Qatar ha raggiunto un accordo amichevole con la FIFA, che ha quindi ritirato la sua denuncia di corruzione nei suoi confronti, lo riferisce l’ufficio del procuratore svizzero (MPC).

Da parte sua, l’ex numero due della FIFA, Jérôme Valcke, è stata accusata nello stesso caso di “corruzione passiva, gestione ingiusta multipla e qualificata e falsa nei titoli”.

Al-Khelaïfi e il terzo uomo, attivo nel campo dei diritti sportivi ma il cui nome non è citato dalla giustizia svizzera, sono accusati di “istigare una gestione sleale qualificata” dall’ex segretario generale della FIFA. Il terzo uomo senza nome è anche accusato di “corruzione attiva”.

Per l’avvocato di Al-Khelaïfi, Grégoire Mangeat, affiancato da AFP, “la cosa più importante è che tutte le accuse di corruzione privata relative alla concessione dei diritti dei media sono state abbandonate (contro la sua cliente, ndr. Queste accuse, contestate sin dal primo giorno, non erano solide”.

“Sono soddisfatto che tutte le accuse di corruzione relative ai Mondiali del 2026 e 2030 siano state ritirate”, ha dichiarato Al-Khelaïfi in una nota. “Anche se rimane un’accusa tecnica e secondaria, sono sicuro che sarà dimostrato che è infondato”, ha aggiunto il capo del PSG.

Villa in Sardegna

“Siamo fiduciosi e chiederemo la piena assoluzione del nostro cliente”, ha aggiunto Mangeat. Secondo un avvocato svizzero, Al-Khelaïfi rischia una pena massima e teorica di 5 anni di carcere. Ma la frase effettiva viene quindi personalizzata.

In un altro caso gestito dalla giustizia francese, Nasser Al-Khelaïfi è stato incriminato a maggio 2019 per “corruzione attiva”, nelle indagini sui sospetti di corruzione a margine delle candidature di Doha per i mondi di atletica 2017 e 2019.

Secondo il MPC, Jérôme Valcke, ex braccio destro di Sepp Blatter, ha usato la sua influenza tra il 2013 e il 2015 per orientare “a favore dei media partner delle sue preferenze i processi di assegnazione dei diritti dei media, per l’Italia e la Grecia, da diverse coppe del mondo di calcio e coppe delle Confederazioni FIFA dal 2018 al 2030 “. L’indagine, afferma MPC, ha rivelato che Valcke ha ottenuto benefici impropri dai due co-imputati. L’ex numero due della FIFA ottenne così, secondo la giustizia svizzera, il rimborso di una cauzione di circa 500.000 euro che aveva versato a terzi per una lussuosa villa in Sardegna, questa dopo l’acquisto della villa di M. Al-Khelaïfi, tramite una società.

Valcke ha quindi ottenuto da Al-Khelaïfi il diritto di godimento esclusivo della villa per un periodo di 18 mesi senza aver pagato per questo un affitto con un valore stimato tra circa 900.000 e 1,8 milioni di euro.

Valcke, anch’esso sospeso per 10 anni dalla FIFA per altri atti di corruzione, ha ricevuto anche da un terzo uomo tre pagamenti per un valore totale di 1,25 milioni di euro alla sua società Sportunited Sarl.

Classificazione parziale

Il MPC accusa Valcke di “essersi arricchito illegalmente” e di non aver comunicato i “vantaggi” ricevuti dalla FIFA, “comportandosi così in modo contrario ai suoi doveri nell’ambito della sua attività di segretario Generale”.

Questi procedimenti penali erano stati aperti nel marzo 2017, in particolare sulla base di una denuncia presentata dalla FIFA nel dicembre 2016 per corruzione privata contro i tre imputati. Ma il MPC ha anche annunciato giovedì “la classificazione parziale” della procedura a seguito di “parziale ritiro della denuncia della FIFA”.

La FIFA ha informato il MPC alla fine di gennaio 2020 di aver trovato con Al-Khelaïfi “un accordo amichevole” riguardante le accuse di corruzione attiva e passiva tra il leader del Qatar e Valcke in connessione con le coppe del mondo di calcio 2026 e 2030, senza che abbiamo dettagli su questo accordo.

“La corruzione di persone private essendo in questo caso concreto un reato perseguito su denuncia, il ritiro della denuncia penale ha la conseguenza che una condizione per il perseguimento penale di tale reato non è più soddisfatta”, specifica il MPC.