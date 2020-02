Coronavirus: quasi 1.900 morti, ma l’OMS rassicura

Il bilancio dell’epidemia di coronavirus ha raggiunto circa 1.900 morti, ma l’OMS ha messo in guardia da qualsiasi misura sproporzionata, citando uno studio che mostra che oltre l’80% dei pazienti soffriva di una lieve forma della malattia. Il numero di contaminazioni in Cina martedì ha superato il traguardo di 72.300. In altre parti del mondo, sono state identificate circa 900 persone infette in quasi 30 paesi.

Ma l’Organizzazione mondiale della sanità è rassicurante: al di fuori della provincia centrale di Hubei, epicentro dell’epidemia, la malattia “colpisce una percentuale molto piccola della popolazione”, con un tasso di mortalità intorno al 2%.

Le ultime settimane hanno visto molteplici cancellazioni di incontri d’affari (Congresso mondiale delle telecomunicazioni a Barcellona), competizioni sportive (Gran Premio di F1 a Shanghai) e la sospensione di innumerevoli rotte aeree verso la Cina.

Citando uno studio del China Center for Disease Control and Prevention che ha coinvolto più di 72.000 persone, il direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato lunedì che oltre l’80% dei pazienti soffriva di una lieve forma della malattia.

Sempre secondo questo sondaggio, fino a 39 anni, il tasso di mortalità da Covid-19 rimane molto basso, allo 0,2%, quindi aumenta gradualmente con l’età.

“Progresso visibile”

Altri segnali incoraggianti annunciati martedì: nella Cina continentale, il numero di nuove contaminazioni in 24 ore (1.886) è al minimo dall’inizio del mese e quello di decessi aggiuntivi (98) è diminuito per il quarto giorno consecutivo.

Nelle ultime settimane, la Cina ha di fatto messo in quarantena quasi tutto l’Hubei. Fuori dalla provincia, solo 79 nuovi casi sono stati identificati martedì nelle ultime 24 ore. Il 4 febbraio c’erano ancora 890.

In totale, il bilancio delle vittime nella Cina continentale ha raggiunto 1.868 morti. Tra questi, un direttore dell’ospedale è morto martedì a Wuhan, culla del coronavirus. In altre parti del mondo, finora sono stati registrati cinque decessi (nelle Filippine, a Hong Kong, in Giappone, a Taiwan e in Francia), ma l’epidemia provoca ancora molte paure.

Anche un vertice Cina-Unione Europea previsto per fine marzo a Pechino è stato sospeso, secondo fonti europee. In una conversazione telefonica con il primo ministro britannico Boris Johnson, tuttavia, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato di “progressi visibili” nella lotta contro l’epidemia.

Crociera maledetta

La principale fonte di contaminazione al di fuori della Cina rimane la nave da crociera Diamond Princess, che è stata messa in quarantena all’inizio di febbraio vicino a Tokyo con oltre 3.700 passeggeri a bordo. Il contagio si estende a 542 persone, secondo l’ultimo rapporto annunciato martedì dal Giappone – 88 casi in più rispetto al giorno precedente. In teoria, il periodo di quarantena iniziato il 5 febbraio termina oggi. Ma senza aspettare, gli Stati Uniti hanno già rimpatriato i loro cittadini per metterli in quarantena nel loro paese.

E un funzionario giapponese ha annunciato che circa 500 passeggeri lasceranno il transatlantico mercoledì dopo aver ricevuto risultati di test negativi per il nuovo coronavirus.

Il direttore dell’OMS, tuttavia, ha detto lunedì che non era necessario sospendere tutte le crociere nel mondo, affermando di essere contrario a qualsiasi “misura generale” contro il coronavirus. “Le misure devono essere proporzionate alla situazione, prese sulla base di prove ed elementi di sanità pubblica”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che “non esiste alcun rischio zero”.

Questa chiamata arriva in un momento in cui l’operatore di una nave da crociera americana, la Westerdam, sta cercando di rintracciare circa 1.200 viaggiatori autorizzati a sbarcare in Cambogia la scorsa settimana nonostante la preoccupazione di una potenziale contaminazione.

Riapertura di casinò

Sabato il virus è stato diagnosticato in un passeggero americano di 83 anni. Ma decine di altri viaggiatori, come lui, hanno già lasciato la Cambogia, sollevando il timore di una diffusione dell’epidemia.

“Se dovessimo interrompere tutte le crociere nel mondo in caso di potenziale contatto con un possibile agente patogeno, dove ci fermeremo?”, Ha dichiarato il dott. Michael Ryan, direttore delle emergenze dell’OMS. L’OMS aveva già dichiarato contro la brutale restrizione dei viaggi, mentre gli Stati Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda in particolare vietavano l’ingresso nel loro territorio agli stranieri che di recente erano stati in Cina, di cui ovviamente molti cinese.

La Russia ha annunciato che sta chiudendo i suoi confini ai cittadini cinesi. Di fronte all’epidemia, Pechino ha annunciato martedì un’esenzione dai dazi doganali punitivi che ha imposto nel quadro della sua guerra commerciale con Washington su alcuni prodotti medici americani.

Le apparecchiature utilizzate per trasfondere i pazienti o misurare la pressione sanguigna saranno quindi esenti dal 2 marzo. A Macao, i famosi casinò riapriranno giovedì dopo la decisione delle autorità di chiudere per due settimane.