Migliaia di manifestanti nell’ex RDT contro i “patti” elettorali con l’estrema destra

Migliaia di persone hanno manifestato sabato a Erfurt, la capitale della Turingia nell’ex RDT, dove l’elezione del leader della regione grazie all’estrema destra ha causato un terremoto politico in Germania. Circa 18.000 persone hanno manifestato, secondo gli organizzatori, le ONG, gli artisti, i sindacalisti e i leader politici, uniti nell’alleanza #Unteilbar (“indivisibile”).

I manifestanti si sono incontrati a mezzogiorno nel centro della città con lo slogan: “Non con noi, nessun patto con i fascisti: mai e da nessuna parte!”. I banner proclamarono: “Non vogliamo il Quarto Reich” e “Non vogliamo il potere a tutti i costi”.

“Sto dimostrando perché l’influenza dell’Af sta diventando molto pesante nelle regioni orientali”, ha detto Maria Reuter, una 74enne residente a Erfurt. “Dobbiamo mobilitarci con più forza, una dimostrazione non è sufficiente, è ogni giorno che dobbiamo combattere”, aggiunge Thomas Jalvok, un trentenne “scioccato” dalla situazione in Turingia, la sua regione.

L’elezione a sorpresa del liberale Thomas Kemmerich il 5 febbraio, grazie alle voci unite della destra conservatrice e dell’estrema destra, aveva già provocato una serie di manifestazioni spontanee in tutta la Germania.

Grido

Di fronte alle proteste, questo candidato del piccolo partito liberale FDP ha gettato la spugna 24 ore dopo la sua elezione. Ma per gli organizzatori della manifestazione, il danno è fatto.

“Questa elezione è la fine di un tabù”, preoccupa AFP Michael Rudolph, leader dell’associazione DGB in Turingia, che si aspetta dai partiti tradizionali risposte concrete agli elettori tentati dal voto “estrema destra, in particolare” in termini di mobilità e occupazione”.

Un segno della tensione in tutto il paese, diverse premesse della FDP sono diventate il bersaglio di attacchi in tutta la Germania.

Soprattutto da quando l’alternativa per la Germania (AfD), il partito di estrema destra creato nel 2013, intende continuare a dinamizzare il gioco politico tedesco. In Turingia, le istituzioni sono state così paralizzate per più di una settimana.

L’estrema destra ora minaccia di portare i suoi voti, in caso di nuove elezioni a capo di questa regione senza sbocco sul mare, su Bodo Ramelow. Questa personalità della sinistra radicale è stata alla testa della regione fino al 2019 e rifiuta categoricamente qualsiasi contributo della voce di AfD. I partiti non africani si incontreranno lunedì a Erfurt per trovare una soluzione per governare questa regione, concentrata nelle incertezze che attraversano il panorama elettorale tedesco.

L’onda d’urto continua inoltre a diffondersi oltre i confini della Terra, in una Germania che sta affrontando la fine, al più tardi nel 2021, dell’era Angela Merkel al potere da 14 anni.

Commemorazioni

Ciò ha causato la caduta del secondo classificato di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha rinunciato alla corsa per la cancelleria. Anche in Turingia, il leader del CDU, Mike Mohring, ha annunciato venerdì la sua partenza per consentire una “pacificazione” del partito conservatore.

Alcuni membri del CDU, in particolare nelle regioni dell’ex Germania orientale, sono tentati da un riavvicinamento all’estrema destra, che è particolarmente potente in queste regioni.

La retorica dell’AfD va bene nell’ex RDT comunista, più povero. In Turingia, il reddito medio annuo nel 2018 è stato di 35.701 euro, contro 42.962 euro in media in Germania, secondo l’Ufficio Statistico.

Se la disoccupazione è appena superiore al tasso federale (5,3% contro 5%), la Turingia soffre di essere trascurata dalle giovani generazioni e un grave deficit alla nascita. Più di uno su quattro abitanti (25,7%) ha più di 65 anni (21,5% in Germania).

Questa mobilitazione contro l’estrema destra interviene anche in piena commemorazione della liberazione dei campi nazisti e dei bombardamenti della città di Dresda 75 anni fa.

Circa 1.500 attivisti neonazisti e altrettanti contro-manifestanti sono scesi in piazza sabato, sotto stretta sorveglianza della polizia, in questa città della Sassonia per una “marcia funebre” coltivando il mito di una “città martire”, ingiustamente sacrificata dagli alleati.