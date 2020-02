Due morti e un ferito durante la sparatoria nel campus universitario del Texas

Due donne sono state uccise e un bambino è stato ferito durante una sparatoria in una residenza nel campus del Texas A&M University Commerce, hanno dichiarato le autorità locali.

Il bambino ferito, di circa 2 anni, è in condizioni stabili all’ospedale locale, ha detto il capo della polizia del Texas A&M Commerce Bryan Vaughn in un briefing. Non ha fornito ulteriori informazioni sulle donne e sul bambino. Le tre vittime sono state trovate da un ufficiale che ha risposto a una telefonata di uno studente alle 10:17.

In precedenza, l’università ha dichiarato che la polizia stava indagando attivamente su tre vittime raggiunte dagli spari nella residenza. I funzionari del campus, situato a circa 65 miglia (105 km) a nord-est di Dallas, non hanno risposto a una richiesta di ulteriori informazioni.

Le riprese sono le ultime di un’ondata di violenza armata negli Stati Uniti e nei campus delle scuole superiori negli ultimi anni. Lo spargimento di sangue ha alimentato il dibattito sulle restrizioni più severe sull’accesso alle armi da fuoco negli Stati Uniti, dove il secondo emendamento della Costituzione garantisce il diritto di portare armi.

Ad ottobre, due persone sono state uccise e circa una dozzina di altre persone sono state ferite ad una festa di Halloween fuori dal campus, parte del sistema statale A&M University in tutto il Texas. Molte delle 750 persone presenti alla festa erano studenti, hanno detto le autorità all’epoca dei fatti.

“Mio figlio è al sicuro oggi ma stanco delle sciocchezze in questo campus!” un utente di Facebook di nome Yolanda Temple ha pubblicato dopo le riprese di lunedì al campus, dove 12.000 studenti prendono lezioni.

Inizialmente agli studenti e al personale è stato detto di rifugiarsi sul posto, ma in seguito la polizia del campus ha revocato l’ordine. Le lezioni sono state cancellate per tutta la giornata di lunedì.