Finanziamento libico: Djouhri consegnato alle autorità giudiziarie francesi

Personaggio chiave nella vicenda del finanziamento libico, l’intermediario Alexandre Djouhri , rivendicato per anni dalla giustizia francese, è arrivato giovedì all’aeroporto di Roissy e dovrebbe essere presentato entro 24 ore ai magistrati francesi per l’accusa di corruzione.

Alexandre Djouhri, 60 anni, giovedì sera era alla stazione di polizia al confine con l’aeroporto di Parigi. Al momento dell’arresto, i suoi avvocati francesi non erano disponibili.

Era stato arrestato nel gennaio 2018 all’aeroporto di Londra, con un mandato d’arresto europeo emesso dalla giustizia francese, in particolare per “appropriazione indebita di fondi pubblici” e “corruzione”.

Ricoverato in ospedale dopo una serie problemi cardiaci, l’uomo d’affari fu posto agli arresti domiciliari nella capitale britannica dopo aver pagato una cauzione di 1,13 milioni di euro. Dopo due anni di battaglia legale, un tribunale britannico ha confermato il 22 gennaio la decisione, resa nel febbraio 2019 dal tribunale di Westminster, di consegnarlo alla Francia.

Pochi giorni dopo, il suo avvocato in Inghilterra disse che l’intenzione del suo cliente era di recarsi in Francia da solo per “contestare con veemenza la procedura”. Alexandre Djouhri è atteso con impazienza dai magistrati francesi per accusarlo, le indagini hanno rivelato diversi flussi finanziari sospetti che lo coinvolgono nel caso libico.

Il nome di questo amico dell’ex primo ministro Dominique de Villepin e poi di Claude Guéant, ex ministro di Nicolas Sarkozy, è apparso nelle indagini per la vendita nel 2009 di una villa situata a Mougins, sulla Costa- d’Azur, a un fondo libico gestito da Bachir Saleh, ex dignitario del regime di Gheddafi.

È sospettato di essere stato, dietro diversi nominati, il vero proprietario e di averlo venduto a un prezzo sopravvalutato, rendendo possibile nascondere pagamenti al regime. “È fantasia e macchinazione, non ho mai avuto una villa come candidato e non ho mai venduto una villa a Bachir Saleh”, si è difeso lo scorso marzo.

“Persecuzione”

Durante una perquisizione della sua casa a Ginevra nel marzo 2015, la scoperta di un gommone a nome di Guéant aveva incuriosito anche i magistrati.

Sospettano che il braccio destro di Nicolas Sarkozy abbia ricevuto 500.000 euro per compensare vari interventi a favore di Djouhri, in particolare con EADS (ora gruppo Airbus) da cui l’imprenditore avrebbe reclamato diversi milioni di commissioni per una vendita di aerei in Libia. Claude Guéant ha sempre sostenuto che questa somma fu il frutto della vendita di due dipinti di pittura fiamminga.

Incapace di ascoltare l’elusivo “Monsieur Alexandre”, il suo soprannome nel mondo politico, i magistrati avevano deciso di emettere un primo mandato d’arresto nel dicembre 2017, integrato da nuove accuse nel febbraio 2018, dopo il suo arresto.

Ma Djouhri, che ha ripetutamente denunciato la giustizia, la politica e la persecuzione, contesta la validità dei mandati di arresto. La questione deve essere discussa anche il 19 marzo dinanzi alla Corte d’appello di Parigi.

La sua difesa afferma che la legge Svizzera non obbligava questo residente svizzero ad andare in Francia. E che la convocazione informale degli investigatori, via e-mail e al telefono nel luglio 2016, non ha rispettato la procedura.

“Hanno fatto una ricerca (a casa sua, nota), non hanno trovato assolutamente nulla, quindi hanno inventato una fuga per potermi arrestare a Londra”, ha detto alla fine della corte a febbraio 2019.

Testimonianze di dignitari libici, note dei servizi segreti di Tripoli, accuse di un intermediario. Dopo sei anni di lavoro, una somma di prove inquietanti ha dato sostanza alla tesi di finanziamento del regime di Gheddafi. La vittoriosa campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy.

Ma nessuna prova materiale è stata trovata, anche se i movimenti sospetti di fondi hanno portato fino ad oggi a otto accuse, in primo piano Nicolas Sarkozy, i suoi ex ministri Claude Guéant, Eric Woerth.