Medio Oriente: Trump svela un piano di pace favorevole solo a Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha svelato il suo piano di pace in Medio Oriente basato su una soluzione a “due stati” in cui offre a Israele una serie di garanzie, inclusa la sovranità sulla valle del Giordano. Questo piano non “passerà”, ha rapidamente reagito il presidente palestinese Mahmoud Abbas. “La mia visione presenta è una soluzione realistica a due stati”, aveva precedentemente lanciato il presidente Trump, evocando un progetto “win-win” per israeliani e palestinesi ma offrendo garanzie senza precedenti al suo amico Benjamin Netanyahu. Ha esordito con forza “un giorno storico”.

Mostrando il suo ottimismo per il futuro di questo progetto “molto dettagliato”, l’inquilino della Casa Bianca ha stimato che potrebbe consentire di fare “un grande passo verso la pace”. Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, un’enclave palestinese di due milioni di persone separate geograficamente dalla Cisgiordania, ha respinto la proposta americana.

Tra i molti punti sensibili di questo piano vi è la concessione della sovranità israeliana sulla valle del Giordano. Questa vasta area strategica della Cisgiordania occupata è “vitale” per Israele, ha insistito Netanyahu annunciando che lo stato ebraico “applicherà la sua sovranità”. Pochi minuti dopo, l’ambasciatore americano David Friedman si è reso ancora più esplicito, dicendo che lo stato ebraico poteva annettere le sue colonie “senza aspettare”.

Il futuro stato palestinese vedrebbe la luce del giorno solo in diverse “condizioni”, tra cui “il chiaro rifiuto del terrorismo”, ha detto Donald Trump, che poi ha twittato una mappa dei due stati, con in particolare un tunnel che collega la Cisgiordania alla Striscia di Gaza.

Confermando la sua convinzione che i palestinesi meritano “una vita migliore”. Trump avrebbe inviato una lettera al presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas per esortarlo a cogliere “un’opportunità storica”, e forse “l’ultima”, per ottenere uno stato indipendente. “Gli ho spiegato che il territorio pianificato per il suo nuovo stato sarebbe rimasto aperto e senza lo sviluppo di” insediamenti israeliani “per un periodo di quattro anni”, ha concluso.

Gerusalemme rimarrà “la capitale indivisibile di Israele”, proponendo di creare una capitale dello stato palestinese confinata alla periferia di Gerusalemme est. Per Robert Malley, ex consigliere di Barack Obama e presidente dell’International Crisis Group, il messaggio ai palestinesi è chiaro e senza sfumature: “Hai perso, dovrai abituarti”.

“Ultima possibilità”

Il governo britannico ha affermato che il piano presentato dall’ex magnate immobiliare “potrebbe essere un passo positivo”. Da parte sua, la Russia ha invitato gli israeliani e i palestinesi a “negoziare direttamente”.

L’ex uomo d’affari di New York, che si vanta di essere un negoziatore eccezionale, aveva affidato a suo genero e consigliere Jared Kushner, novizio politico, nella primavera del 2017, il compito spinoso di inventare una proposta per portare al “massimo accordo” israeliani e palestinesi. L’obiettivo: riuscire dove tutti i suoi predecessori hanno fallito.

Ma il gioco appare molto difficile. Il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh aveva invitato la comunità internazionale a boicottare il progetto, che secondo il primo ministro era contrario al diritto internazionale. “Questo non è un piano di pace per il Medio Oriente”, accusando che l’iniziativa è volta principalmente a proteggere “Trump dal licenziamento” e “Netanyahu dal carcere”.

Come segno che il calendario è delicato, con un mese di nuove elezioni in Israele, dove Benjamin Netanyahu è accusato di corruzione, lunedì l’inquilino della Casa Bianca ha ricevuto il suo principale avversario, Benny Gantz.

“Accordo del secolo”

Ma è con “Bibi” che ha scelto di apparire davanti alle telecamere, e il Primo Ministro israeliano, che mercoledì viaggerà a Mosca per informare il presidente russo Vladimir Putin dei dettagli del piano, non ha nascosto il suo entusiasmo. “Signor Presidente, il suo accordo è la possibilità del secolo”, ha detto dalla Casa Bianca.

Saëb Erekat, segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), ha dichiarato domenica di riservarsi il diritto di ritirarsi dagli accordi di Oslo, che incorniciano i loro rapporti con Israele.

Ai sensi dell’accordo interinale di Oslo II del settembre 1995 tra l’OLP e Israele, la Cisgiordania era stata divisa in tre zone: A, sotto il controllo civile e di sicurezza palestinese, B sotto controllo di sicurezza civile e israeliano palestinese, e C sotto il controllo civile e di sicurezza israeliano.

Tuttavia, il piano di Donald Trump “trasformerà l’occupazione temporanea in occupazione permanente”, ha denunciato Saëb Erekat. Secondo Maison Banche, il progetto propone uno stato palestinese “smilitarizzato”.