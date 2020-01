Virus cinese: avvertimento del presidente Xi Jinping, Europa e Australia colpite

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina sta affrontando una situazione “grave” perché l’epidemia di polmonite virale che ha infettato circa 1.300 persone e ha ucciso 41 morti “avanza velocemente”, raggiungendo l’Europa e il Australia, nonostante il rafforzamento delle misure prese per cercare di fermare la sua diffusione. A partire da lunedì, le agenzie di viaggio cinesi non saranno più in grado di vendere prenotazioni di hotel o soggiorni di gruppo, ha detto il canale televisivo CCTV. La crisi arriva al crocevia di Capodanno, quando i cinesi approfittano dei loro sette giorni liberi per viaggiare da un capo all’altro del loro paese.

I medici militari sono stati spediti a Wuhan, la città della Cina centrale dove è apparso il virus, attualmente de facto in quarantena, a dicembre, e la costruzione di un secondo ospedale di emergenza.

Restrizioni imposte alla circolazione in questa culla dell’epidemia, massima allerta a Hong Kong, controlli sistematici nei trasporti da nord a sud del Paese: la Cina sta moltiplicando le iniziative per cercare di arrestare la progressione del coronavirus ora presente in quattro continenti.

“Di fronte alla grave situazione di un’epidemia in accelerazione è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito”, ha dichiarato il presidente Xi Jinping durante una riunione del comitato dell’Ufficio Politico del Partito Comunista, l’organo a sette membri che dirige la Cina. Ha aggiunto che il suo paese potrebbe “vincere la battaglia”.

La Francia da parte sua ha annunciato venerdì sera tre casi confermati di contaminazione, presentati come i primi in Europa, riferiti sabato in Australia da quattro pazienti, persone recentemente tornate dalla Cina. Mezza dozzina di paesi in Asia sono colpite e un secondo caso è stato confermato negli Stati Uniti.

Lo studio dei primi casi, tuttavia, tende a dimostrare che il tasso di mortalità di questo virus chiamato 2019-nCoV, della famiglia coronavirus, è piuttosto basso. Questo tasso “è attualmente inferiore al 5%”, giudica il professore francese Yazdan Yazdanpanah, esperto dell’OMS e che ha curato pazienti in Francia.

“Generalmente, i pazienti (colpiti dal nuovo virus) si trovano in uno stato meno grave rispetto alla SARS“, aggiunge. La grave sindrome respiratoria acuta, con 774 decessi in tutto il mondo nel 2002/03, ha avuto un tasso di mortalità del 9,5%.

Mentre la Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà dal 12 al 16 febbraio in un resort vicino a Pechino, la Federazione Internazionale di Sci stima che “per il momento la situazione presenta un rischio basso” ma “se peggiora, non ci sarà alcun rischio”.

Le autorità francesi, da parte loro, hanno annunciato l’installazione, da domenica, di un “team di accoglienza medica” all’aeroporto di Roissy, al fine di essere in grado di prendersi cura di chiunque mostri i sintomi di un’infezione.

Strade morte

La Cina è entrata nell’anno del ratto sotto il segno del coronavirus. Niente petardi, niente danze del drago. Per il giorno di Capodanno, le strade di Wuhan sono morte, i pochi passanti si coprono il viso con una maschera protettiva il cui uso è obbligatorio.

In città, devi aspettare ore per poter vedere un medico. Ai limiti della zona proibita, a una ventina di chilometri a est del centro città, i veicoli che tentano di attraversare un pedaggio autostradale devono girare intorno.

Treni e aerei non sono più autorizzati a lasciare Wuhan da giovedì. I paesi occidentali si stanno mobilitando per organizzare nei prossimi giorni l’evacuazione dei loro cittadini. Il gruppo automobilistico francese PSA ha annunciato sabato che organizzerà il rimpatrio dei suoi dipendenti intrappolati a Wuhan.

Oltre a Wuhan, praticamente l’intera provincia di Hubei è tagliata fuori dal mondo, portando il numero totale di abitanti confinati a oltre 56 milioni, quasi la popolazione del Sudafrica. In una farmacia, i dipendenti in tuta e dotati di guanti chirurgici, accolgono i clienti. Altri fanno scorta di maschere e disinfettanti in uno dei pochi supermercati ancora aperti. “Le persone stanno cercando di proteggersi”, ha detto un cliente, dicendo che era fiducioso. “Il governo ha le cose in mano. Non ci sono problemi”.

Ospedali affollati

L’esercito ha inviato tre aerei nella zona proibita da cui 450 militari e altro personale medico sono atterrati venerdì sera. Alcuni di loro hanno esperienza nella lotta contro l’Ebola e la SARS, una varietà simile al nuovo coronavirus, che ha ucciso 650 persone nella Cina continentale e a Hong Kong tra il 2002 e il 2003.

Con gli ospedali sopra affollati, a Wuhan è iniziata la costruzione ad alta velocità di un secondo sito per ospitare più di mille letti. Deve essere completato entro due settimane, secondo i media pubblici. Tutte le morti tranne due sono state registrate in questa città e altrove in Hubei.

Nel resto del territorio cinese, le autorità hanno annunciato l’introduzione di misure di screening. Verranno creati punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno “immediatamente trasportati” in un centro medico, ha annunciato il National Health Commission.

A Pechino in particolare, i festeggiamenti per il nuovo anno sono stati cancellati. La capitale sembrava deserta e i suoi ristoranti erano praticamente vuoti. Molti siti turistici famosi, come la Città Proibita, e le sezioni della Grande Muraglia o la Disneyland di Shanghai sono stati chiusi per ridurre il rischio di contagio.

A Hong Kong, dove sono stati registrati cinque casi di contaminazione, è stata decretata la massima allerta, con conseguente annullamento della maratona e chiusura delle scuole. Qualsiasi viaggiatore che arriva dalla Cina continentale dovrà rispondere a un questionario medico.