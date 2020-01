Iran, l’Europa non ha onorato JCPOA

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif si è nuovamente scagliato contro i firmatari europei del 2015 per non aver rispettato gli impegni previsti dall’accordo, affermando che si stanno solo comportando come “sottomessi” agli Stati Uniti.

In un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, pubblicata venerdì, Zarif si è lamentato del fatto che la Gran Bretagna, la Francia e Germania – collettivamente note come EU3 – non sono riusciti a proteggere l’economia iraniana di fronte alle sanzioni reintrodotte a seguito dell’unilaterale Ritiro negli Stati Uniti dal Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) nel maggio 2018.

Gli europei, ha aggiunto, hanno istituito l’Instrument Support of Trade Exchanges (INSTEX) per consentire alle aziende di intrattenere rapporti commerciali con l’Iran, ma “non sono riusciti a realizzare un’unica transazione” attraverso il canale di pagamento da più di un anno e mezzo dopo l’uscita degli Stati Uniti dal JCPOA.

Alla domanda sulla recente mossa degli europei di innescare un meccanismo di controversia ideato nel PACG, Zarif ha affermato che è stato proprio l’Iran a attivare il meccanismo nel 2018.

“Gli europei non hanno motivi legittimi per ricorrere a questo meccanismo. Non possono semplicemente riferire qualcosa al Consiglio di Sicurezza perché sono europei e hanno gli occhi blu. E non siamo solo noi a pensarlo, ma anche i russi e i cinesi. Gli europei si scontreranno con una grande battaglia”, ha detto.

Poco dopo che gli europei hanno attivato il meccanismo delle controversie, un rapporto del Washington Post ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di imporre una tariffa del 25% sulle importazioni di automobili europee se l’EU3 avesse rifiutato di accusare formalmente l’Iran di violare il JCPOA.

Il meccanismo prevede che la controversia venga deferita alla Commissione congiunta del JCPOA che avrà un minimo di 15 giorni per risolvere il problema. Se i denuncianti non sono ancora soddisfatti, possono sottoporre la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che potrebbe votare per reimporre qualsiasi sanzione irrogata ai sensi del PACG.

“Sfortunatamente, gli europei non vedono l’Iran come un partner. Abbiamo avviato la risoluzione delle controversie nel 2018. A seguito di tale processo, gli europei, la Russia, la Cina e l’Iran hanno rilasciato una dichiarazione nel giugno 2018. Tra le altre cose, è stato affermato che è essenziale che l’Iran tragga beneficio economico dall’accordo nucleare, ma gli europei non hanno fatto nulla. Non hanno adempiuto ai loro obblighi. Gli europei devono scendere dal loro cavallo alto “, ha detto Zarif.

“Consentitemi di chiarire molto agli europei: se vogliono attuare i loro obblighi, saremo pronti a tornare immediatamente alla piena conformità. Ma l’attuazione dei loro obblighi non si limita a fare annunci che si sono impegnati a fare con JCPOA. Potrei facciamo anche lo stesso annuncio: siamo impegnati nell’accordo, adoriamo l’accordo, vogliamo che rimanga in vita per sempre. Le parole sono economiche. L’Europa dovrebbe mostrarci un’unica azione. Ma cosa hanno fatto? “

Il massimo diplomatico iraniano ha inoltre criticato le parti europee del JCPOA per essere subordinate a Washington in merito al patto multilaterale.

“È un disastro per l’Europa essere così sottomesso agli Stati Uniti. Chiunque accetta l’unilateralismo lo sta aiutando. Gli europei ci chiamano e dicono: Siamo spiacenti, non possiamo fare nulla. Gli europei non possono allacciarsi a Trump e quindi provare agire come un uomo forte contro l’Iran “, ha sottolineato.

“Gli Stati Uniti non trarranno beneficio dall’assassinio del Gen. Soleimani”

Altrove nella sua intervista, Zarif è stato interrogato sull’assassinio da parte degli Stati Uniti dell’importante comandante anti-terrorismo dell’Iran, il tenente generale Qassem Soleimani.

Ha detto che le tensioni tra Iran e Washington sono “particolarmente gravi” perché “il governo degli Stati Uniti ha intrapreso un’operazione terroristica contro un funzionario del governo iraniano”.

“L’attacco si basava su una percezione errata. Gli Stati Uniti credevano che, assassinando il generale Qassem Soleimani, avrebbe migliorato la sua posizione nella regione. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha twittato che la gente ballava per le strade dell’Iraq. Ma ci sono state enormi processioni funebri “Ha creato un momento molto difficile in questa regione. Gli Stati Uniti non ne trarranno certamente beneficio”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano.

Zarif ha anche osservato che l’attacco missilistico dell’Iran su una base americana in Iraq è stata “la risposta militare formale dell’Iran” all’assassinio.

“Non c’era alcuna intenzione di provocare vittime con l’attacco missilistico – stavamo eseguendo il nostro diritto all’autodifesa in modo proporzionato. Ma la vera risposta arriverà dalla popolazione della regione, che sta dimostrando di essere assolutamente disgustata il comportamento degli Stati Uniti. Gli americani vedranno che Soleimani come martire sarà molto più efficace di un generale Soleimani”, ha sottolineato.

Ha inoltre sottolineato che l’assassinio dell’anziano comandante iraniano porterà alla fine della presenza americana nella regione.

“L’omicidio di Soleimani è l’inizio della fine della presenza americana – certamente in Iraq, ma anche in altre parti della regione. Potrebbe non essere domani, ma abbiamo millenni di storia, quindi non abbiamo fretta”, ha detto Zarif .

Ha anche elogiato il generale iraniano martirizzato per aver sconfitto il gruppo terroristico di Daesh Takfiri.

“Gli Stati Uniti, l’Europa e l’intera comunità internazionale sono in debito con il generale Soleimani per la vittoria su Daesh. Le realtà nella regione sono incomprensibili per gli Stati Uniti”, ha detto il grande diplomatico iraniano.