Australian Open. Vola agli ottavi uno straordinario Fabio Fognini

Melbourne. 24 e 25 gennaio 2020 – Continua, turno dopo turno, l’impresa australiana di Fabio Fognini. Il ligure, nella giornata di venerdì 24 gennaio, sconfigge in poco più di due ore di gioco l’argentino Guido Pella. 76 62 63 il punteggio finale e grande prova di solidità da parte dell’italiano.

Nonostante le maratone di cinque set disputate nel primo e nel secondo turno, dimostra infatti sia un’ottima concentrazione mentale sia di essere in buonissima condizione fisica. Agli ottavi di finale affronterà, partendo da favorito, l’americano Tennys Sandgren, anche se, come abbiamo potuto vedere in questa settimana, l’avversario appare in splendida forma (è lui il giustiziere di Matteo Berrettini nel secondo turno del torneo).

Tra i big, rischia moltissimo Roger Federer, che contro l’australiano John Millman la spunta soltanto al super tie-break del quinto set, quando, sotto 8 punti a 4, riesce a ribaltare il risultato sul 10 a 8 e a vincere dunque la partita. Agli ottavi troverà Marton Fucsovics.

Avanzano invece senza problemi sia Novak Djokovic che Rafael Nadal, che eliminano in tre set rispettivamente Yoshihito Nishioka e Pablo Carreño Busta.

Uno spettacolare Nick Kyrgios batte in cinque set il russo Karen Chačanov e agli ottavi di finale se la vedrà contro il numero 1 al mondo Rafael Nadal.

A sorpresa, un grande Milos Raonic pone fine all’esperienza australiana di Stefanos Tsitsipas. Bastano tre set per assicurare al canadese classe 1990 l’accesso al quarto turno.

Approdano alla seconda settimana a Melbourne anche Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stanislas Wawrinka.

Le partite degli ottavi di finale

Nella giornata di domenica 26 gennaio giocheranno:

Raonic vs Cilic;

Djokovic vs Schwartzman;

Fognini vs Sandgren;

Federer vs Fucsovics.

Nella giornata di lunedì 27 gennaio giocheranno:

Rublev vs Zverev;

Monfils vs Thiem;

Medvedev vs Wawrinka;

Nadal vs Kyrgios.

Per seguire notizie, interviste e aggiornamenti in tempo reale, vi invito a consultare il sit0 ufficiale degli Australian Open. Qui il link: https://ausopen.com/