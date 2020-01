Le Nazioni Unite chiedono di indagare sul presunto hacking saudita del telefono del capo Amazon Jeff Bezos

Esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno chiesto un’indagine sulle accuse secondo cui il Principe ereditario dell’Arabia Saudita fosse coinvolto nell’hacking del telefono del capo Amazon Jeff Bezos.

Un dossier ha affermato che un file video dannoso inviato in un messaggio WhatsApp da un numero personale collegato al principe ereditario Mohammed Bin Salman è stato utilizzato per infiltrarsi nel dispositivo di Bezos.

Le Nazioni Unite hanno affermato di essere “molto preoccupati” dalle accuse e hanno invitato gli Stati Uniti ad avviare un’indagine sul caso.

Si presume che l’hacking sia avvenuto a maggio 2018, cinque mesi prima dell’omicidio di Jamal Khashoggi, critico della famiglia reale saudita e giornalista del Washington Post, anch’esso di proprietà di Bezos.

In una dichiarazione, i relatori speciali delle Nazioni Unite Agnes Callamard e David Kaye hanno dichiarato: “Le informazioni che abbiamo ricevuto suggeriscono il possibile coinvolgimento del Principe ereditario nella sorveglianza di Bezos, nel tentativo di influenzare, se non il silenzio, il rapporto del Washington Post sull’Arabia Saudita.

“Le accuse rafforzano altri rapporti che indicano un modello di sorveglianza mirata degli oppositori percepiti e quelli di più ampia importanza strategica per le autorità saudite, compresi cittadini e non cittadini.

“Queste accuse sono rilevanti anche per la valutazione in corso delle affermazioni sul coinvolgimento del Principe Ereditario nell’omicidio del 2018 del giornalista saudita e del Washington Post, Jamal Khashoggi.

“Il presunto hacking del telefono di Bezos e di altri richiede un’indagine immediata da parte degli Stati Uniti e di altre autorità competenti, compresa l’indagine sul coinvolgimento continuo, pluriennale, diretto e personale del Principe Ereditario negli sforzi per colpire gli avversari percepiti.

“Le circostanze e i tempi dell’hacking e della sorveglianza di Bezos rafforzano anche il supporto per ulteriori indagini da parte degli Stati Uniti e di altre autorità competenti in merito alle accuse che il Principe Ereditario ha ordinato, incitato o, come minimo, era a conoscenza della pianificazione ma non è riuscito a fermare la missione che ha colpito mortalmente Khashoggi a Istanbul.”

Secondo il rapporto iniziale, un’indagine forense digitale di esperti assunti da Bezos ha riscontrato che era molto probabile che il file video fosse la fonte dell’hack, che si dice abbia catturato grandi quantità di dati dal telefono di Bezos.

Tale analisi del telefono del capo Amazon è iniziata all’inizio del 2019 a seguito della pubblicazione di rivelazioni sulla vita privata di Bezos nel tabloid americano Enquirer, che includeva messaggi di testo privati. Bezos aveva chiesto agli esperti di scoprire in che modo i dati privati ​​erano stati divulgati.

In risposta, l’Arabia Saudita ha definito le accuse “assurde”

“I recenti resoconti dei media che suggeriscono che il Regno sia alla base di un hacking del telefono di Jeff Bezos sono assurdi. Chiediamo un’indagine su queste affermazioni in modo da poter far conoscere tutti i fatti”, ha detto l’ambasciata americana del regno in un post su Twitter.

Downing Street non commenta la sicurezza delle comunicazioni ministeriali del Regno Unito

Ma il portavoce ufficiale del Primo Ministro ha dichiarato: “Tutti i ministri e i parlamentari ricevono regolarmente consigli dal National Cyber ​​Security Center“.