E’ iniziato l’impeachment per Donald Trump

Silenzio, giuramenti e serietà: il Senato ha aperto solennemente ieri il processo di licenziamento per Donald Trump, il terzo presidente nella storia degli Stati Uniti che si è confrontato con simili spoglie. “È un travestimento, è un peccato”, tuonò il miliardario repubblicano, mostrando al contempo il suo ottimismo per un rapido risultato di questo episodio che guasta la sua campagna di rielezione. “Dovrebbe andare molto in fretta.”, sperava, contando sulla maggioranza repubblicana al Senato e di essere assolto senza dover sottoporsi a lunghi dibattiti.

Il suo processo che divide sia la classe politica che il paese, iniziò quando sette democratici eletti dalla Camera dei rappresentanti si presentarono in Senato per leggere l’accusa adottata il 18 dicembre dalla loro assemblea.

“Donald John Trump, presidente degli Stati Uniti, è stato accusato di gravi crimini e offese”, ha dichiarato Adam Schiff, a capo della squadra dei procuratori.

L’ex magnate del settore immobiliare “ha agito in modo contrario alla fiducia riposta in un presidente e sovversivo per la condotta del governo”, ha continuato con un tono serio ed emotivo. Secondo un senatore democratico, “i brividi” hanno poi attraversato il pubblico.

Dopo una pausa, i parlamentari tornarono alla Camera per prestare giuramento davanti al capo della Corte suprema degli Stati Uniti, John Roberts, che fu accusato della Costituzione di presiedere il processo.

Hanno giurato collettivamente di amministrare la giustizia “in modo imparziale in conformità con la Costituzione e le leggi”, davanti al più alto magistrato degli Stati Uniti che, drappeggiato nel suo abito nero, ha prestato lo stesso giuramento, la sua mano sulla Bibbia .

Nel più grande silenzio, i senatori hanno poi firmato, in gruppi di quattro, il “libro del giuramento” per scrivere il loro impegno in bianco e nero. L’audizione è stata quindi sospesa fino a martedì alle 13:00 (18:00 GMT), quando effettivamente i dibattiti inizieranno. “Il peso della storia è sulle nostre spalle”, ha affermato il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer alla fine dell’emiciclo.

Donald Trump, che non dovrebbe apparire di persona, si trova di fronte a due conteggi: abuso di potere e ostacolo al buon funzionamento del Congresso. Secondo l’accusa, ha chiesto all’Ucraina di indagare su Joe Biden, il suo potenziale rivale alle elezioni presidenziali di novembre, e ha esercitato pressioni per vincere il suo caso, in particolare congelando aiuti militari cruciali per questo paese in guerra con la Russia.

Una volta rivelato questo ricatto, ha ostacolato le indagini del Congresso vietando ai suoi consiglieri di testimoniare o fornire documenti, e affermare ulteriormente il documento.

Donald Trump ha ripetuto ieri di non aver “fatto nulla di male”, ponendosi nuovamente come vittima di una “finta mascherata” orchestrata dai democratici che controllano la Camera dei rappresentanti.

I funzionari eletti repubblicani, che hanno la maggioranza al Senato, finora si sono uniti attorno a lui. Il loro capo della Camera alta, Mitch McConnell, ha nuovamente criticato l’indagine della Camera di ieri, “un’esibizione visibilmente partigiana”. Ma, ha continuato, “l’ora della Camera è finita, è il turno del Senato” e “questa assemblea esiste in modo che possiamo mettere da parte i nostri istinti di base”.

L’integrità del Senato

Un alto funzionario dell’amministrazione ha dichiarato che il processo non dovrebbe durare più di due settimane. Durante questo periodo, i cento senatori dovranno assistere alle audizioni, senza uscire dalla stanza e rispettando il massimo silenzio. Se hanno domande per le parti devono metterle per iscritto a John Roberts, che le leggerà ad alta voce.

Adam Schiff, una delle bestie nere di Donald Trump, andrà alla carica. Capo del comitato dell’intelligence della Camera, il 59enne eletto ufficiale supervisore delle indagini sull’impeachment contro il presidente, che lo ha ribattezzato “Schiff l’ingannatore”. Per ottenere il licenziamento, avrebbe bisogno di una maggioranza dei due terzi nella Camera alta, o di radunare 20 senatori repubblicani, il che sembra impossibile.

I democratici, tuttavia, sperano che il processo metterà in luce nuovi elementi imbarazzanti per Donald Trump e chiederanno l’udienza di quattro consiglieri stretti al presidente. “Anche l’integrità del Senato è sotto processo”, ha dichiarato la senatrice democratica Kamala Harris, sperando che i suoi colleghi repubblicani accettino la richiesta.

Possibilità del calendario: un organo indipendente di controllo del governo ha portato l’acqua al loro mulino, stimando che la Casa Bianca aveva “infranto la legge” sospendendo i fondi destinati all’Ucraina al centro dello scandalo. “Ciò rafforza ulteriormente la necessità di nuovi documenti e testimoni durante il processo”, ha affermato il leader democratico della Camera Nancy Pelosi.