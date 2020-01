Iran vs Usa: lievi segni di declassamento dopo 10 giorni di crisi

Sembra che l’Iran si stia ridimensionando domenica dopo dieci giorni di massime tensioni con gli Stati Uniti, segnati dagli attacchi e dallo schianto di un aereo civile ucraino abbattuto “per errore” dalle forze armate iraniane.

Anche se l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ha denunciato la “presenza corruttiva” degli Stati Uniti in Medio Oriente. E anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mantenuto la pressione con un nuovo avvertimento per l’Iran. A Teheran, la polizia antisommossa ha dispiegato in massa dopo una chiamata a manifestare la sera.

Il giorno prima, la polizia ha disperso una manifestazione in memoria delle vittime del disastro aereo, che si è trasformato in una manifestazione contro le autorità. Dopo le sue iniziali smentite, l’Iran ha ammesso sabato che le sue forze armate hanno abbattuto l’8 gennaio l’aereo dell’Ucraina International Airlines con un missile, provocando un’ondata di indignazione nel paese. Perirono 176 persone, per lo più iraniane e canadesi.

L’Iran ha sottolineato che al momento delle riprese, la sua difesa era in allerta per un possibile “conflitto totale” con gli Stati Uniti. La tensione cronica tra questi due paesi nemici si interruppe bruscamente il 3 gennaio con l’eliminazione di un importante generale iraniano, Qassem Soleimani, a Baghdad, seguito l’8 gennaio da rappresaglie iraniane con attacchi missilistici contro obiettivi militari Americani in Iraq. Alcune ore dopo, l’aereo ucraino è stato abbattuto dopo il decollo da Teheran.

In questo clima ipertensivo, l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim ben Hamad Al-Thani, il cui paese è alleato degli Stati Uniti ma mantiene buoni rapporti con l’Iran, ha incontrato a Teheran il presidente iraniano Hassan Rohani e Khamenei. “Abbiamo concordato che l’unica soluzione alla crisi è la riduzione e il dialogo”, ha detto l’emiro. La situazione richiede “più che mai un rafforzamento delle relazioni tra Stati” nella regione, ha affermato Khamenei.

Rohani ha anche incontrato il ministro degli Esteri pakistano Shah Mehmood Qureshi, il cui paese ha offerto i suoi buoni uffici nel tentativo di avvicinare l’Iran e il rivale di Teheran all’Iran e il grande alleato degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita. A Washington, il capo del Pentagono Mark Esper ha dichiarato che Donald Trump era ancora pronto a parlare con l’Iran “senza condizioni preliminari”. Ma fedele alla sua abitudine di confondere le acque, Trump quasi allo stesso tempo ha lanciato un nuovo avvertimento “ai leader dell’Iran”. “NON UCCIDERE I TUOI MANIFESTI”, ha twittato. “Il mondo sta guardando. Ancora più importante, gli Stati Uniti stanno guardando.”

Meno di 200 manifestanti hanno bruciato una bandiera britannica e un’altra bandiera israeliana fuori dall’ambasciata britannica a Teheran con grida di “Morte in Gran Bretagna”. La tragedia dell’aereo ucraino è il peggior disastro dell’aviazione civile iraniana dal 1988 e la tragedia dell’Iran Air Airbus (290 morti) che gli Stati Uniti affermano di aver abbattuto per errore nel Golfo. “Chiedere scusa, dimettersi”, ha dichiarato il quotidiano riformista Etemad domenica, dopo che l’Iran ha ammesso il suo errore. “Imperdonabile”, ha detto il quotidiano del governo iraniano, mentre una sanguinosa “Vergogna” ha attraversato la prima pagina di Hamshahri, un quotidiano del comune di Teheran.

Il leader delle Guardie rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, il maggiore generale Hossein Salami, hanno testimoniato davanti al Parlamento sulla tragedia e sugli scioperi dell’8 gennaio. Ha fatto forti commenti su questi scioperi con precedenti dichiarazioni marziali. L’obiettivo non era “uccidere i soldati nemici”, ha detto. Come segno che l’appagamento duraturo è ancora lungi dall’essere raggiunto, otto razzi, di origine sconosciuta, sono caduti domenica su una base che ripara i soldati americani a nord di Baghdad, senza causare una vittima americana, secondo fonti militari irachene. Vi furono quattro vittime irachene.