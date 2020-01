Trump gioca sulla calma, lo spettro della guerra con l’Iran svanisce

Il presidente Donald Trump ha giocato la carta della calma dopo che i missili iraniani hanno colpito le basi che ospitano soldati americani in Iraq, accogliendo Teheran “sembra arretrare” e dire che è pronto per la pace.

Se ha annunciato l’imposizione immediata di nuove sanzioni economiche contro la Repubblica islamica, non ha evocato una risposta militare, rimuovendo per il momento lo spettro di un’escalation anche se la tensione rimane palpabile con molte domande. Rassicurata da questi sviluppi, la Borsa di New York ha chiuso: il Nasdaq ha preso lo 0,67% per stabilirsi a 9.129,24 punti, un nuovo record. “L’Iran sembra arretrare, il che è una buona cosa per tutti gli interessati e un’ottima cosa per il mondo”, ha dichiarato il miliardario repubblicano della Casa Bianca in un discorso di dieci minuti. Piuttosto misurato.

L’operazione “Martyr Soleimani” è stata lanciata dall’Iran nel cuore della notte come rappresaglia per l’eliminazione da parte del generale Qassem Soleimani di Washington a Baghdad. Secondo il Pentagono, 11 missili lanciati dall’Iran hanno colpito la base aerea di Ain al-Assad (ovest) e uno di Erbil (nord), dove sono collocati alcuni dei 5.200 soldati americani dispiegati in Iraq.

Teheran aveva parlato di 22 missili. “Nessun americano è rimasto ferito negli attacchi della scorsa notte”, ha ribadito il Presidente durante il suo discorso. Il tempestoso inquilino della Casa Bianca non ha presentato un’iniziativa diplomatica ma ha concluso con un messaggio al popolo iraniano e ai suoi leader: “Gli Stati Uniti sono pronti per la pace con tutti coloro che lo vogliono”.

In precedenza, la guida suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, aveva stimato che “la presenza corrotta degli Stati Uniti nella regione doveva finire”, mentre l’asse pro-Iran ha beneficiato da venerdì di un risveglio del sentimento anti-americano in Iran, ma anche in Iraq e in Libano. “Non stiamo cercando escalation o guerre, ma ci difenderemo”, ha dichiarato Mohammad Javad Zarif, capo della diplomazia iraniana, affermando che le rappresaglie “proporzionate” della notte erano “finite”. Per l’analista Ramzy Mardini, “è chiaro che l’intenzione dell’Iran non era quella di provocare una risposta massiccia da parte degli Stati Uniti, ma prima di inviare un segnale”.

Ma se la risposta iraniana è chiusa rimane la “risposta irachena”, che “non inferiore”, hanno già promesso le fazioni armate filo-iraniani nel paese. Essa continuerà “fino a quando l’ultimo soldato Americano…”, ha aggiunto queste fazioni che Washington accusa di essere dietro le decine di razzi che hanno preso di mira i loro soldati e diplomatici negli ultimi mesi.

Mercoledì sera, due missili hanno colpito la zona verde di Baghdad, dove si trova l’ambasciata americana, ha confermato un funzionario della sicurezza. Per Phillip Smyth, uno specialista di gruppi sciiti armati, il fuoco iraniano segna una “nuova fase”. L’Iran “ha inviato una risposta pubblica, un segnale”. Il risultato, dice, potrebbe essere affidata “ad agenti iraniani”. Al Congresso degli Stati Uniti, molti democratici eletti hanno continuato a denunciare l’attacco militare “sproporzionata e provocatorio” Qassem Soleimani e dopo aver coperto la mancanza di preventiva consultazione con i rappresentanti eletti.

“Le nostre preoccupazioni non sono state sollevate”, ha affermato Nancy Pelosi, leader dei Democratici, annunciando che la Camera dei rappresentanti giovedì voterà su un disegno di legge per “limitare le azioni militari del presidente contro il Iran”. Il testo ha prima una dimensione simbolica, perché è improbabile che venga adottato in Senato, controllato dal campo repubblicano.

Il capo del Pentagono Mark Esper ha continuato a difendere il raid, che ha dichiarato “ripristinato un certo livello di deterrenza” in Iran. – “Violazione della sovranità” – Dopo la risposta iraniana, il premier iracheno dimissionario Adel Abdel Mahdi ha denunciato “una violazione della sovranità dell’Iraq”, senza tuttavia usare i termini aspri che aveva riservato agli Stati Uniti, il cui parlamento iracheno ora chiede fine della presenza militare sul suo suolo. Si dice che Abdel Mahdi sia più vicino al filo-iraniano del presidente Barham Saleh e del capo del parlamento Mohammed al-Halboussi che, a loro volta, hanno “condannato” e “denunciato” la risposta iraniana sul loro territorio.

Le compagnie aeree statunitensi hanno vietato i sorvoli sull’Iraq, sull’Iran e sul Golfo dopo che le Guardie rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, hanno minacciato i “governi alleati” degli Stati Uniti, principalmente Stati del Golfo, presi tra Iran e Iraq, e Israele. Air France e Lufthansa hanno adottato misure simili.

Ancor prima degli scioperi iraniani della notte, diversi stati membri della coalizione avevano annunciato che avrebbero portato i loro soldati fuori dall’Iraq. Se Francia e Italia dichiarano di restare, canadesi e tedeschi hanno ridistribuito parte delle loro truppe in Giordania e Kuwait. La NATO ha deciso di ritirare temporaneamente parte del proprio personale e “ha esortato l’Iran ad astenersi da ulteriori violenze”.