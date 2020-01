In Italia 10 persone al giorno si tolgono la vita. Uscire dal tunnel della depressione grazie allo Yoga è possibile

Dovremmo interrogarci su cosa sta succedendo realmente. L’individuo spinto ad un continuo ed eccessivo stress di ogni tipo, diventa facile preda di ogni forma di ansia e depressione.

L’analisi realizzata sulla base dell’Annuario dell’Istat da Massimo Cozza, direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 2, la più grande asl metropolitana in Europa, deve far riflettere tutti: in Italia, nel 2016, si sono tolte la vita 3.870 persone. “Un numero che parla di un fenomeno complesso, alla cui base non vi è solo la depressione – ho sottolineato Cozza – ma una cinquantina di fattori di rischio, tra cui isolamento sociale, dipendenze, difficoltà di comunicazione, abusi durante l’infanzia, gravi malattie croniche, tendenze aggressive ed eventi molto stressanti”.

Un dramma, che coinvolge non solo il nostro paese. Gli ultimi dati dell’Oms sono spaventosi: ogni 40 secondi qualcuno nel mondo si toglie la vita, con il suicidio che è la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni. Il 79% dei suicidi nel mondo, afferma l’Oms, avviene nei Paesi a medio e basso reddito e ingestione di pesticidi, impiccagione e armi da fuoco sono i metodi più utilizzati. “Il suicidio è un problema serio di salute pubblica, tuttavia – sottolinea l’Oms – è prevenibile con interventi tempestivi, basati sulle evidenze scientifiche e spesso a basso costo”.

All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario negli ultimi 8 anni sono aumentate di 20 volte: si è passati dai 12 casi del 2011 ai 237 del 2018. Tra questi anche bambini di 10-11 anni per autolesionismo e tentato suicidio. In questo scenario preoccupante, lo Yoga può salvarci. Ad oggi, sono migliaia le ricerche medico-scientifiche, che confermano, come la scienza millenaria yogica, può essere uno strumento valido per risolvere, in molti dei casi, problemi legati allo stress, all’ansia e alla depressione.

Lo Yoga dà la possibilità a ogni uomo che lo desideri di esplorarsi nella propria intimità più profonda, riuscendo a liberarlo da limiti e sofferenze: è un metodo per ottenere anche un enorme benessere fisico, grazie agli esercizi che liberano il corpo dalle tensioni dovute a una vita frenetica e stressante. Lo Yoga è adatto a tutte le età, a tutti i tipi di individui e prevede applicazioni delle tecniche differenti, a seconda della persona che lo pratica.

Grazie allo Yoga, è possibile ridurre la produzione di cortisolo e adrenalina, andando a calmare il corpo, riducendo lo stress e dando inizio a un rilassamento profondo. “La super civiltà tecnologica” perde i pezzi, non ammetterlo sarebbe un reato. Gli individui, in nome di un progresso scientifico, vengono spinti a dei livelli di stress non tollerabili per il sistema nervoso. L’uomo ha il diritto di riprendersi la propria vita, di non farsi trascinare dal caos del mondo senza anima e ne cuore. Dedicare del tempo a se stessi, alla propria famiglia. Avere del tempo per parlare con un persona cara, per ascoltare il vento e per ammirare un tramonto. Nasciamo con mille imput, senza senso, che nel corso del tempo ci strappano la vita.