Morto il potente capo di stato algerino Ahmed Gaïd Salah

Il potentissimo capo della difesa, il generale Ahmed Gaïd Salah, che ha effettivamente governato l’Algeria dopo le dimissioni forzate del presidente Bouteflika ad aprile, è deceduto per un infarto quattro giorni dopo l’investitura di nuovo capo di stato.

Come leader la sua ultima apparizione pubblica risale al 19 dicembre, durante la cerimonia di investitura per il nuovo presidente Abdelmadjid Tebboune, eletto una settimana prima in un sondaggio che questo soldato di 79 anni aveva imposto nonostante l’opposizione del movimento.