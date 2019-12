Le nazioni dell’Africa occidentale rinominano la valuta comune

Otto paesi dell’Africa occidentale hanno concordato sabato di cambiare il nome della loro valuta comune in Eco e hanno interrotto i collegamenti del franco CFA con l’ex sovrano coloniale francese.

Il franco CFA è stato inizialmente ancorato al franco francese ed è stato collegato all’euro per circa due decenni. Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Senegal e Togo utilizzano attualmente la valuta. Tutti i paesi sono ex colonie francesi ad eccezione della Guinea-Bissau.

L’annuncio è stato fatto sabato durante una visita del presidente francese Emmanuel Macron in Costa d’Avorio, il principale produttore mondiale di cacao ed ex colonia francese dell’Africa occidentale. Il presidente della Costa d’Avorio Alassane Ouattara, parlando nella capitale economica del paese Abidjan, ha annunciato “tre grandi cambiamenti”. Questi includevano “un cambio di nome” della valuta, ha aggiunto, aggiungendo che gli altri avrebbero “smesso di detenere il 50% delle riserve del Tesoro francese” e il “ritiro della governance francese” in qualsiasi aspetto relativo alla valuta.

Macron l’ha salutato come una “riforma storica”, aggiungendo: “L’Eco vedrà la luce del giorno nel 2020”.

L’accordo ha richiesto sei mesi in fase di elaborazione, secondo una fonte francese.

Il valore del franco CFA è stato attraccato all’euro dopo la sua introduzione due decenni fa, a un tasso fisso di 655,96 franchi CFA a un euro.

La Banca di Francia detiene la metà delle riserve totali della valuta, ma la Francia non guadagna denaro con la sua gestione dei depositi, pagando ogni anno un tasso di interesse massimo dello 0,75 percento agli Stati membri. L’accordo garantisce la convertibilità illimitata dei franchi CFA in euro e facilita i trasferimenti tra zone.

Le banconote e le monete CFA sono stampate e coniate presso una struttura della Banca di Francia nella città meridionale di Chamalieres. Il franco CFA, creato nel 1945, fu visto da molti come un segno di interferenza francese nelle sue ex colonie africane anche dopo che i paesi divennero indipendenti.

Il blocco regionale della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale, noto come ECOWAS, sabato scorso ha esortato i membri a proseguire con gli sforzi per stabilire una valuta comune, in modo ottimistico per il lancio il prossimo anno.

Il blocco insiste sul fatto che mira a creare l’Eco nel 2020, ma quasi nessuno dei 15 paesi del gruppo attualmente soddisfa i criteri per aderire.

L’ECOWAS “esorta gli Stati membri a proseguire gli sforzi per soddisfare i criteri di convergenza”, ha dichiarato il capo della Commissione Jean-Claude Kassi Brou dopo un vertice dei leader regionali nella capitale nigeriana Abuja.

Le richieste principali per l’ingresso sono di avere un deficit inferiore al 3% del prodotto interno lordo, un’inflazione del 10% o inferiore e debiti inferiori al 70% del PIL.

Gli economisti affermano di comprendere il pensiero alla base del piano valutario ma credono che sia irrealistico e potrebbe persino essere pericoloso per le economie della regione che sono dominate da un singolo paese, la Nigeria, che rappresenta i due terzi della produzione economica della regione.

Il ministro delle finanze nigeriano Zainab Ahmed ha dichiarato ad AFP “c’è ancora più lavoro che dobbiamo fare individualmente per soddisfare i criteri di convergenza”.

ECOWAS è stato istituito nel 1975 e comprende Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d’Avorio, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo – che rappresentano una popolazione totale di circa 385 milioni.

Otto di loro attualmente usano il franco CFA, ormeggiato nella moneta unica europea e riuniti in un’organizzazione chiamata Unione monetaria dell’Africa occidentale, o WAMU.

Ma gli altri sette paesi ECOWAS hanno le proprie valute, nessuna delle quali liberamente convertibile.