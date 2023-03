Maurizio Amigoni racconta la sua carriera: tra Frank Sinatra e Woody Allen

La passione per la musica e il suo modello di ispirazione Frank Sinatra hanno portato Maurizio Amigoni a coronare il suo sogno.

Nato a Cremona, è considerato un artista poliedrico che si avvale di una lunga carriera alle spalle. Per diversi anni è stato presentatore radiofonico per poi arricchire la sua carriera con moltissime altre sfaccettature. A partire dal mondo dello spettacolo, per cui ha lavorato sia in programmi televisivi che nel cinema (ad esempio nel film ‘I.A.S. – Investigatore allo sbaraglio’ del 1999). Successivamente si è dedicato con passione alla scrittura e al doppiaggio. “Ho avuto l’onore di dare la mia voce in un paio di interviste a Bruce Willis e Ben Affleck, due icone hollywoodiane” – ha dichiarato durante l’intervista.

Diverse le esperienze vissute dall’artista durante la sua carriera, tra cui il teatro. È infatti l’ideatore dello spettacolo ‘Dear Frank’, nato con l’intento di mantenere vivo il ricordo di una delle più grandi voci del XX secolo, ripercorrendo le pagine della sua vita, qualche volta turbolenta, ma ricca di successo.

“Mi sono state confermate tre date per il mio spettacolo e in programma ne ho un’altra decina. Sta riscuotendo un buon successo di critica e di pubblico, soprattutto perché sono raccontati aneddoti, curiosità e particolari sulla sua vita dissoluta e divertente”.

Un’esibizione esemplare, considerando il fatto che Amigoni stesso sarà parte della sua opera e porterà le sue doti canore direttamente sul palco e in alcuni momenti sarà affiancato da una cantante e due ballerini. Inoltre verranno proiettate tante immagini e video di repertorio. Il suo talento gli ha permesso di portare a termine anche alcuni progetti discografici e la composizione di alcuni CD, due dei quali dedicati al suo idolo.

Hai scritto due romanzi ad un certo punto della tua carriera, cosa volevi trasmettere?

“Io non me la sento di presentarmi come un vero e proprio artista, – ha affermato Amigoni – Credo che ci voglia molta umiltà, però se una persona ha qualcosa da dire deve provare assolutamente ad esternarla e, pubblico permettendo visto che è sempre sovrano, cercare di divulgare quelle che sono le proprie sensazioni interiori, anche perché se le emozioni e le sensazioni si tengono troppo dentro di sé, rischiano di pesare molto, quindi diventa anche uno sfogo terapeutico personale”.

Come hai vissuto la crisi pandemica in relazione alla tua professione?