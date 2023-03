Serie A: disastro Milan a Udine. La Juventus espugna San Siro e la Lazio vince il derby

Negli anticipi della ventisettesima giornata di Serie A, l’Atalanta ritrova la vittoria scaccia crisi e il Milan cade rovinosamente a Udine. Importanti sfide salvezza per la Salernitana, che ferma all’Arechi un Bologna che sogna l’Europa. Mentre il Sassuolo, centra la quarta vittoria utile e consecutiva, allontanandosi sempre più dalla zona calda della classifica.

Al Mapei Stadium il Sassuolo si impone per una rete a zero, sullo Spezia grazie ad un rigore trasformato da Berardi al 71′. Spezia ancora in zona salvezza e Sassuolo che recupera tre preziosi punti per il centro classifica.

Allo Gewiss Stadium L’Atalanta batte l’Empoli per due reti a uno. I bergamaschi passano in svantaggio con l’empolese Ebuehi al 44′ e pareggiano con De Roon al 58′. Per il goal vittoria ci pensa Hojilund all’88’. Atalanta che si porta in piena zona uefa ed Empoli distante cinque punti dalla zona retrocessione, seppur con una partita in meno rispetto alla terzultima Verona.

Negli anticipi di Sabato, gara entusiasmante allo stadio Arechi di Salerno, dove Salernitana e Bologna si sfidano senza esclusione di colpi. Pirola porta la Salernitana in vantaggio al 7′ minuto e dopo quattro minuti il Bologna pareggia con Ferguson. Nella ripresa la Salernitana, prova a schiacciare l’acceleratore e si porta nuovamente in vantaggio con Dia al minuto 64. Bologna sempre lucido e pericoloso in avanti, ma non lo è in difesa, in quanto la Salernitana pressa e vuole i tre punti. Al 73′ Lykogiannis pareggia per il Bologna è tutti alle docce. Bologna a quota 37 e Salernitana a più 8, distante dalla zona retrocessione.

Uno a uno, tra Monza e Cremonese, con gli ospiti che si portano in vantaggio con Ciofani nella ripresa al minuto 61. Il Monza non cede è agguanta il pari con Carlos Augusto al 69′. Cremonese che transita in piena zona retrocessione e Monza che guadagna quel punticino che lo porta a quota 34 punti.

Udinese batte Milan per tre reti a uno. Il passaggio ai quarti di finale in Champions, sembra aver fiaccato gli uomini di Pioli che nella trasferta friulana, non sono nemmeno l’ombra del Milan campione d’Italia. Ad onor di cronaca l’Udinese passa subito in vantaggio con Pereyra al 9′ minuto. Ibrahimovic pareggia su calcio di rigore al 49′, diventando il più anziano marcatore della Serie A. I Friulani non demordono e si riportano in vantaggio nei minuti di recupero, allo scadere della ripresa con Beto. Al 70′ Ehizibue chiude la gara per l’Udinese che sigla il tre a uno e porta la sua squadra a quota 38 punti. Milan che scivola al quarto posto, pensando già alla sfida di Champions con la Capolista Napoli,c’è ancora tempo? Resta il fatto che questo Milan non è più convincente.

Nelle sfide domenicali, la Sampdoria supera il Verona per tre reti a uno. I blucerchiati fermano un Verona poco reattivo e distruggono le possibilità di salvezza dei veneti. Per la Samp, doppietta di Gabbiadini al 24′ e al 35′, mentre per gli scaligeri Faraoni accorcia le distanze all’88’ e infine il tre a uno lo sigla Zanoli al 98′ per la Sampdoria.

La Fiorentina, ospita il Lecce e vince per una rete a zero, grazie ad un autogoal di Gallo al 27′. Per i gigliati, situazione di classifica a quota 37 punti e per il Lecce, ancora in zona sicurezza, lontano otto punti dalla retrocessione.

Napoli assolutamente superlativo e padrone del campo a Torino, dove vince per quattro reti a zero, contro l’omonima squadra del Torino. Per la cronaca, i goal sono stati siglati da Osimhen al 9′ e al 31′, da Kvaratskhelia su rigore al 35′ e da NDombele al 68′. La pratica del Torino è archiviata e il Napoli continua ancora la corsa verso il Tricolore. I Granata in classifica con 37 punti.

Nel derby della capitale, la Lazio segna con Zaccagni al 65′ minuto e batte la Roma aggiudicandosi il derby capitolino e portandosi al secondo posto, davanti all’Inter.

Nel derby d’Italia, la Juventus batte l’Inter a San Siro, per una rete a zero. Il. Goal vittoria, lo sigla Kostic al 23′.Juventus he continua con la striscia positiva di vittorie e Inter che perde il secondo.