Sequestrati i beni alla Silicon Valley Bank

I regolatori si sono precipitati venerdì a sequestrare i beni di una delle principali banche della Silicon Valley, segnando il più grande fallimento di un istituto finanziario statunitense dal culmine della crisi finanziaria quasi 15 anni fa.

La Silicon Valley Bank, la sedicesima banca più grande della nazione, è fallita dopo che i depositanti si sono affrettati a prelevare denaro questa settimana tra l’ansia per la salute della banca. È stato il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti dopo il crollo della Washington Mutual nel 2008.

La banca serviva principalmente lavoratori della tecnologia e società sostenute da capitale di rischio, inclusi alcuni dei marchi più noti del settore.

“Questo è un evento a livello di estinzione per le startup”, ha affermato Garry Tan, CEO di Y Combinator, un incubatore di startup che ha lanciato Airbnb, DoorDash e Dropbox e ha indirizzato centinaia di imprenditori alla banca.

“Ho letteralmente sentito centinaia di nostri fondatori chiedere aiuto su come superare tutto questo. Stanno chiedendo: ‘Devo licenziare i miei lavoratori?’”

Sembravano esserci poche possibilità che il caos si diffondesse nel settore bancario in senso lato, come accadde nei mesi precedenti la Grande Recessione. Le banche più grandi, quelle che più probabilmente causeranno un tracollo economico, hanno bilanci sani e un capitale abbondante.

Quasi la metà delle società tecnologiche e sanitarie statunitensi che sono diventate pubbliche lo scorso anno dopo aver ottenuto finanziamenti anticipati da società di capitale di rischio erano clienti della Silicon Valley Bank, secondo il sito web della banca.

La banca si vantava anche dei suoi legami con le principali società tecnologiche come Shopify, ZipRecruiter e una delle principali società di capitale di rischio, Andreesson Horowitz.

Tan ha stimato che quasi un terzo delle startup di Y Combinator non sarà in grado di fare buste paga a un certo punto nel prossimo mese se non possono accedere ai propri soldi.

Il provider di Internet TV Roku è stato tra le vittime del crollo della banca. Venerdì ha affermato in un deposito normativo che circa il 26% del suo denaro – $ 487 milioni – è stato depositato presso la Silicon Valley Bank.

Roku ha affermato che i suoi depositi presso SVB erano in gran parte non assicurati e non sapeva “fino a che punto” sarebbe stata in grado di recuperarli.

Come parte del sequestro, le autorità di regolamentazione bancaria della California e la FDIC hanno trasferito i beni della banca a un istituto di nuova creazione: la Deposit Insurance Bank di Santa Clara. La nuova banca inizierà a pagare i depositi assicurati lunedì. Quindi la FDIC e le autorità di regolamentazione della California pianificano di vendere il resto delle attività per rendere integri gli altri depositanti.

C’è stato disagio nel settore bancario per tutta la settimana, con le azioni che sono crollate a due cifre. Poi la notizia del disagio della Silicon Valley Bank ha spinto le azioni di quasi tutte le istituzioni finanziarie ancora più in basso venerdì.

Il fallimento è arrivato con una velocità incredibile. Alcuni analisti del settore hanno suggerito venerdì che la banca fosse ancora una buona compagnia e un saggio investimento. Nel frattempo, i dirigenti della Silicon Valley Bank stavano cercando di raccogliere capitali e trovare altri investitori. Tuttavia, la negoziazione delle azioni della banca è stata interrotta prima della campana di apertura del mercato azionario a causa dell’estrema volatilità.

Poco prima di mezzogiorno, la FDIC si è mossa per chiudere la banca. In particolare, l’agenzia non ha aspettato fino alla chiusura delle attività, che è l’approccio tipico. La FDIC non è riuscita a trovare immediatamente un acquirente per le attività della banca, segnalando quanto velocemente i depositanti hanno incassato.

La Casa Bianca ha detto che il segretario al Tesoro Janet Yellen stava “osservando attentamente”. L’amministrazione ha cercato di rassicurare il pubblico che il sistema bancario è molto più sano che durante la Grande Recessione.

“Il nostro sistema bancario si trova in una posizione fondamentalmente diversa rispetto a dieci anni fa”, ha affermato Cecilia Rouse, presidente del Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. “Le riforme che sono state messe in atto allora forniscono davvero il tipo di resilienza che vorremmo vedere”.

Nel 2007, la più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione si è propagata in tutto il mondo dopo che i titoli garantiti da ipoteca legati a prestiti immobiliari sconsiderati sono crollati di valore. Il panico a Wall Street ha portato alla scomparsa di Lehman Brothers, un’azienda fondata nel 1847. Poiché le principali banche avevano un’ampia esposizione reciproca, la crisi ha portato a un crollo a cascata nel sistema finanziario globale, mettendo milioni di persone senza lavoro.

Al momento del suo fallimento, la Silicon Valley Bank, che ha sede a Santa Clara, in California, aveva un patrimonio totale di 209 miliardi di dollari, ha affermato la FDIC. Non era chiaro quanti dei suoi depositi superassero il limite assicurativo di $ 250.000, ma precedenti rapporti normativi mostravano che molti conti superavano tale importo.

Giovedì la banca ha annunciato l’intenzione di raccogliere fino a 1,75 miliardi di dollari per rafforzare la propria posizione patrimoniale. Ciò ha fatto precipitare gli investitori e le azioni sono crollate del 60%. Sono crollati ancora più in basso venerdì prima dell’apertura del Nasdaq, dove sono state scambiate le azioni della banca.

Come suggerisce il nome, la Silicon Valley Bank era un importante canale finanziario tra il settore tecnologico, le startup e i lavoratori della tecnologia. Era considerato un buon senso degli affari sviluppare una relazione con la banca se il fondatore di una startup voleva trovare nuovi investitori o quotarsi in borsa.

Concepita nel 1983 dai co-fondatori Bill Biggerstaff e Robert Medearis durante una partita di poker, la banca ha sfruttato le sue radici nella Silicon Valley per diventare una pietra miliare finanziaria nel settore tecnologico.

Bill Tyler, CEO di TWG Supply a Grapevine, in Texas, ha dichiarato di essersi reso conto per la prima volta che qualcosa non andava quando i suoi dipendenti gli hanno mandato un messaggio alle 6:30 di venerdì per lamentarsi di non aver ricevuto i loro stipendi.

TWG, che ha appena 18 dipendenti, aveva già inviato i soldi per gli assegni a un fornitore di servizi di buste paga che utilizzava la Silicon Valley Bank. Tyler stava cercando di capire come pagare i suoi lavoratori.

“Stiamo aspettando circa $ 27.000”, ha detto. “Non è già un pagamento tempestivo. È già una posizione scomoda. Non voglio chiedere a nessun dipendente di dire: “Ehi, puoi aspettare fino a metà della prossima settimana per essere pagato?”

I legami della Silicon Valley Bank con il settore tecnologico si sono aggiunti ai suoi problemi. I titoli tecnologici sono stati durante colpiti negli ultimi 18 mesi dopo un’impennata della crescita durante la pandemia e i licenziamenti si sono diffusi in tutto il settore. Anche il finanziamento del capitale di rischio è in calo.

Allo stesso tempo, la banca è stata duramente colpita dalla lotta contro l’inflazione della Federal Reserve e da una serie aggressiva di aumenti dei tassi di interesse per raffreddare l’economia.

Man mano che la Fed aumenta il suo tasso di interesse di riferimento, il valore delle obbligazioni generalmente stabili inizia a diminuire. Questo non è tipicamente un problema, ma quando i depositanti diventano ansiosi e iniziano a ritirare i loro soldi, le banche a volte devono vendere quei titoli prima che maturino per coprire l’esodo.

Questo è esattamente quello che è successo alla Silicon Valley Bank, che ha dovuto vendere 21 miliardi di dollari in attività altamente liquide per coprire i prelievi improvvisi. Ci sono voluti una perdita di $ 1,8 miliardi su quella vendita.

Ashley Tyrner, CEO di FarmboxRx, ha affermato di aver parlato con diversi amici le cui attività sono sostenute da capitale di rischio. Li ha descritti come “fuori di sé” per il fallimento della banca. Il direttore operativo di Tyrner ha cercato di ritirare i fondi della sua azienda giovedì, ma non è riuscito a farlo in tempo.

“Un amico ha detto che non potevano fare il libro paga oggi e pianto quando hanno dovuto informare 200 dipendenti a causa di questo problema”, ha detto Tyrner.