Zona stazione Milano passanti accoltellati per rapina

Sei persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da una coppia di aggressori, forse ubriachi, che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuni passanti.

Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia di Stato. Fermato dopo le aggressioni è stato portato in Questura e ora viene trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Secondo le prime informazioni i due, che pare abbiano agito insieme, intorno alle 17.30, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati di un taglierino, minacciando i passanti, rapinandone alcuni e aggredendone altri.

In via Sammartini il 118 ha soccorso due donne, di 34 e 58 anni. La prima ha riportato un trauma al volto da colluttazione ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Paolo. La seconda, ferita lievemente a una mano, è stata soccorsa dai sanitari sul posto. Poi in viale Brianza uno dei due, o tutti e due, avrebbero aggredito altre quattro persone.

Sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57, i due feriti più gravi. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, mentre il 57enne, accoltellato a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in Codice Giallo al Policlinico.

Secondo una prima ipotesi, gli uomini feriti sarebbero intervenuti per difendere una o tutte le due donne aggredite, ma non è chiaro se nel corso di un unico episodio, e se esso si sia verificato in via Sammartini o in viale Brianza, entrambe strade a ridosso della Stazione Centrale. Di certo il 118 è intervenuto in due vie diverse con feriti diversi ma non si esclude nemmeno che gli aggressori siano stati rincorsi o intercettati in un secondo momento.