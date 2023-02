Serie A: Napoli sempre più in alto nel segno di Osimhen. Bologna ancora fatale per l’Inter

Nella ventiquattresima giornata di Serie A, trasferta positiva per il Napoli, impegnato negli anticipi di Sabato sul campo dell’Empoli. I partenopei, chiudono la gara nel primo tempo passando in vantaggio al 17′ grazie ad un’autorete dell’empolese Ismailj e raddoppiando con la pantera nera Osimhen al 28′ minuto. Empoli che rimane a quota ventotto punti con un ampio margine di distacco dalla zona retrocessione e Napoli che vola sempre più in alto.

Il Sassuolo espugna il campo del Lecce, grazie ad un goal di Thorstverdt al 65′ minuto, complice anche una deviazione del leccese Hjulmand. Entrambe le squadre si trovano ora appaiate a quota ventisette punti in rotta verso la salvezza.

Al Renato Dall’Ara l’Inter cade sotto l’unico colpo del Bologna. Ancora una volta per i nerazzurri, la trasferta a Bologna si rivela fatale come lo scorso anno. I padroni di casa conquistano tre punti, grazie al goal di Orsolini al 76′. Bologna che si porta a quota trentacinque punti con un bel settimo posto che vale la Conference League e Inter al secondo posto, lontana ben diciotto punti dalla capolista Napoli.

La Salernitana batte il Monza per tre reti a zero, aumentando le certezze verso la salvezza. I campani segnano con Coulibaly al 51′, Kastanos al 65′ e Candreva al 71′. Monza incapace di reagire, ma che resta comunque nella zona non pericolosa per la retrocessione, così come la Salernitana, sempre più lontana dalla zona rossa.

Al Dacia Arena l’Udinese ospita lo Spezia che non perde tempo a portarsi in vantaggio con Nzola al 6′ minuto. Udinese colta di sorpresa, ma ben presto pareggia al 26′ con Beto. Nella ripresa i friulani passano in vantaggio al 55′ con Pereyra che firma la rimonta. Lo Spezia non ci sta e pareggia al 72′ con il solito Nzola che firma una doppietta e regala alla sua squadra un prezioso punto in chiave salvezza. Udinese che si rammarica per l’occasione persa e che resta a centroclassifica. Spezia che non allunga dalla zona rossa, rimanendo pericolosamente vicino alla zona rossa della classifica.

A San Siro il Milan affronta l’Atalanta e passa in vantaggio con un autorete di Juan Musso al 25′. Nella ripresa il Milan controlla un’Atalanta che prova a pareggiare, ma Junior Messias al minuto 86 sigla il raddoppio, regalando tre punti alla squadra di Pioli che aggancia l’Inter al secondo posto. Per l’Atalanta, un’amara sconfitta che fa scivolare la squadra in una posizione di classifica riguardante l’Europa League.