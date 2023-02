Finale del premio Giovane Manager 2022: a Milano la Basilicata si conferma terra di talentuosi manager

La Basilicata si conferma terra di talenti anche nel campo del management. Lo dimostrano i risultati ottenuti da due manager lucani che hanno partecipato alla Finale Nazionale del premio Giovane Manager 2022 di Federmanager (Associazione che rappresenta manager e alte professionalità delle aziende), che si è tenuta ieri al Politecnico di Milano.

La competizione ha premiato le eccellenze manageriali del nostro paese, e per la Basilicata ha visto il riconoscimento di Gold Manager a Tiziana Musacchio, originaria di Matera ma residente in Lazio, in forza alla multinazionale farmaceutica AbbVie, e l’encomio come SIilver Manager al finalista lucano Alessandro Martemucci di Officinae.com Lean Marketing.

“Siamo orgogliosi di aver avuto la possibilità di rappresentare la nostra regione e di confrontarci con i migliori talenti del paese, portando a casa due importanti riconoscimenti un Gold e un Silver Manager” ha dichiarato Giuseppe Disimino referente del gruppo giovani di Federmanager Basilicata.

“Questi risultati – afferma Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata – dimostrano che la Basilicata è una regione che sa valorizzare e far emergere i propri talenti anche nel campo del management, mettendo in mostra le migliori competenze e abilità del territorio. La partecipazione di giovani manager lucani a competizioni di questo tipo rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio e delle aziende locali, che possono beneficiare delle competenze acquisite e delle nuove idee emerse durante il percorso di formazione e confronto.”

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto i due giovani manager lucani in questo percorso, in particolare al team giovani Federmanager e alle rispettive aziende. Federmanager auspica che questa esperienza possa rappresentare un ulteriore stimolo per la crescita e lo sviluppo dei giovani delle aziende della Basilicata e del territorio nel suo complesso.