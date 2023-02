Serie A: Colpo del Lecce a Bergamo, vincono Napoli, Inter e Milan

Negli anticipi della ventitreesima giornata di serie A, il Napoli ancora protagonista con un’importante vittoria in trasferta contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, i partenopei diventano i padroni assoluti di una gara che termina con il risultato di due reti a zero , grazie alle reti segnaste da Kvaratskhelia al 12′ e da Osimhen al 33′ del primo tempo. Gli uomini di Spalletti chiudono una gara che il Sassuolo nella ripresa cerca di prendere in mano , ma nulla può contro un meccanismo di gioco -quello del Napoli – ben collaudato e sempre più proiettato verso il tricolore. Sassuolo, lontano di ben sette lunghezze dalla zona retrocessione.

Il Bologna espugna il Luigi Ferraris ospite della Sampdoria. Soriano porta in vantaggio il Bologna al 27′, la Sampdoria pareggia nella ripresa grazia al goal del marocchino Sabiri al 68′ e il Bologna nel finale al 90′ si porta nuovamente in vantaggio con Orsolini. Gara frizzante con il marocchino Sabiri che spreca un occasione dal dischetto neutralizzata dal portiere felsineo Skorupski. Per la Sampdoria situazione di classifica complicatissima e per il Bologna c’è sempre quel sogno di centrare un posto nell’Europa minore.

Con un goal di Messias al 31′ minuto si chiude il derby della brianza tra Monza e Milan . Monza sfortunato che colpisce un palo con Ciurria e si riprende il Milan che prova a raddoppiare con Tonali e Teo Henrandez, ma Di Gregorio neutralizza. Milan al terzo posto ed in zona champions a quota quarantaquattro punti e Monza in piena posizione di centroclassifica.

A San Siro, l’anti Napoli Inter vince per tre reti a uno contro gli ospiti dell’Udinese. Gara che inizia con la marcatura del belga Lukaku che su penalty porta l’Inter in vantaggio al 20′ . I friulani arrivano al pareggio con Lovirc al 43′ e nella ripresa Mkhytaryan al 73′ e Martinez all’89’ portano l’Inter sul tre a uno e nella posizione di classifica che vale il secondo posto in campionato. Udinese che scivola verso una posizione di classifica che potrebbe compromettere il piazzamento in Europa.

Nelle sfide domenicali, tonfo casalingo dell’Atalanta che esce sconfitta per due reti a uno, ad opera di un Lecce che si invola verso la salvezza. Al Gewiss Stadium i pugliesi passano in vantaggio al 4′ minuto di gioco con un tiro da fuori di Ceesay e nella ripresa raddoppiano con Blin al 74′. L’Atalanta accorcia le distanze con il gioiellino Hojlund al minuto 87 e nel finale il portiere del Lecce Falcone, neutralizza un tentativo di Muriel, salvando il risultato e portando la squadra sempre più lontana dalla zona retrocessione. L’Atalanta scivola al quinto posto.

Nel derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, finisce uno a uno con gli empolesi che gelano il Franchi al minuto 29, con il goal di Cambiaghi. I viola pareggiano all’85’ con Cabral, salvando il risultato che avrebbe potuto causare alla squadra di Italiano una situazione di classifica un po difficile visto il margine di lunghezza dalla zona retrocessione. Empoli che mantiene il passo deciso verso la salvezza e con un grande rammarico, che sarebbe quello di non aver espugnato il Franchi.

La Lazio espugna lo stadio Arechi di Salerno, ospite della Salernitana. Biancocelesti in vantaggio con Immobile al 60′, per raddoppiare al 69′ sempre con Immobile che chiude la gara, portando la formazione di Sarri al quarto posto in classifica. Per la Salernitana situazione di classifica impegnativa con quattro punti di distanza dalla zona retrocessione.

La Juventus batte lo Spezia per due a zero in trasferta nella terra ligure. I goal di Kean al 32′ e Di Maria al 66′ permettono alla Juventus di agganciare il Bologna di Thiago Motta in settima posizione, sulla rotta della Conference League. Per i bianconeri di Allegri – distanti nove lunghezze dall’Europa Minore-é un importante risultato, diversamente dallo Spezia, distante due lunghezze dalla zona retrocessione.

All’Olimpico la Roma batte il Verona, portandosi in vantaggio con Solbakken al 45′ minuto. Verona spigoloso a tratti e Roma che crea un gran volume di gioco avvicinandosi nella zona scaligera pericolosamente. Gara che termina con la vittoria di misura per la Roma che resta saldamente agganciata al treno della Champions League, mentre il Verona, rimane in zona retrocessione.